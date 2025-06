Par Fathiya Bayusuf

Dépression. Abus de drogues. Abandon des études. La possibilité de se suicider. Naim Sultan a connu l'enfer et en est revenu.

Il était un garçon ordinaire dans un lycée de Mombasa lorsqu'il a perdu sa mère en 2017. C'est à ce moment-là que tout a basculé : le choc engourdissant l'a fait dérailler, à tel point qu'il a failli rejoindre un gang criminel.

Babu Ali, administrateur de la mosquée Mandhry et fondateur du programme de mentorat Mandhry pour les jeunes dans la vieille ville de Mombasa, est arrivé.

Il a pris Naim, alors en proie à des troubles émotionnels, sous son aile et l'a renvoyé à l'école. Les progrès ont été lents mais constants. Après des années de conseils réguliers et d'initiation au sport et au travail social, Naim s'est transformé.

Non seulement il a terminé ses études universitaires, mais ce Kenyan est également un homme d'affaires prospère.

Une jeunesse gâchée

L'histoire de Naim est réconfortante. Des milliers de personnes comme lui, dont certaines n'ont que 10 ans, sont confrontées à des problèmes similaires à Mombasa et s'engagent sur la mauvaise voie.

Le manque d'emploi, la toxicomanie et les problèmes de santé mentale figurent parmi les principales difficultés rencontrées par les jeunes de la deuxième ville du Kenya.

Certains d'entre eux abandonnent l'école, s'adonnent aux stupéfiants et rejoignent des gangs criminels qui terrorisent les habitants de quartiers comme Kisauni, Likoni et Old Town.

D'autres deviennent même membres d'organisations armées.

"Beaucoup de jeunes d'Old Town ont tendance à abandonner facilement et à tomber dans l'indécision et les mauvaises habitudes", explique Babu Ali à TRT Afrika.

Redresser la barre

Il y a quinze ans, les acteurs de la mosquée Mandhry ont pris acte du malaise. Un groupe hétéroclite de prédicateurs, de médecins, de dirigeants communautaires et d'hommes d'affaires se sont donnés la main et, chaque vendredi soir, ont commencé à conseiller, motiver et encourager les jeunes à renoncer à leurs vices et à poursuivre leurs études.

"Nous avons commencé avec sept ou huit enfants. Puis la classe a commencé à s'agrandir et l'effectif est rapidement monté à 25. Le bouche-à-oreille s'est répandu dans le quartier et, en quelques mois, 100 enfants se sont bousculés pour obtenir une place. Les séances de motivation sont devenues très populaires et il n'y avait plus de place dans la mosquée", raconte Babu Ali.

Le modèle qui a permis d'intégrer tant de jeunes kenyans grâce à des programmes intensifs de mentorat et de conseil est désormais proposé dans différentes mosquées, églises, orphelinats et même écoles du comté de Mombasa.

L'accent est mis sur la participation à des activités sportives et à des actions sociales afin de susciter l'intérêt des jeunes et de les empêcher de s'égarer.

Dans les églises, les prédicateurs font des sermons en collaboration avec des psychologues et des animateurs de jeunesse, surtout pendant les vacances scolaires.

"Tous les trois mois, nous nous entretenons avec ces jeunes hommes et, au cours des séances, nous apprenons à connaître les défis auxquels ils sont confrontés, principalement la drogue et le chômage", explique à TRT Afrika Lameck Onoka, animateur de jeunesse chrétien et enseignant de profession.

"Auparavant, ils n'avaient pas de bons mentors. Aujourd'hui, ils semblent suffisamment motivés pour améliorer leur vie : certains ont trouvé du réconfort dans la religion, d'autres ont réintégré la société et se sont mariés".

Des défis persistants

Les choses ne se sont toutefois pas déroulées sans heurts. Tous les jeunes hommes ne sont pas, à priori, intéressés par ces programmes de réforme. "À un âge impressionnable, si vous fréquentez de mauvais amis, ils vous entraîneront sur le chemin du vice", explique Immaculate Kyeo, étudiante en ingénierie à l'université technique de Mombasa.

Immaculate est passé par toutes les étapes : il s'est égaré très jeune, puis a rencontré les "bonnes personnes".

"On m'a persuadé de participer à des programmes de conseil au sein de l'église, et maintenant j'ai pu me comprendre - mes forces et mes faiblesses - et trouver la paix de l'esprit. J'ai également rencontré des personnes qui m'ont aidé sur le plan professionnel", explique-t-il.

Le manque occasionnel de fonds est une pierre d'achoppement, mais pas un obstacle pour les mentors.

Un effort concerté

Plusieurs universités et écoles de Mombasa proposent désormais des programmes d'orientation professionnelle. Des enseignants, des psychologues, des fonctionnaires, des journalistes et des entrepreneurs ont commencé à se rendre dans ces centres en mars pour conseiller les étudiants sur des méthodes d'étude intelligentes et sur l'importance de la santé mentale.

L'idée est de les sevrer des drogues et de les préparer à un avenir plus radieux.

"J'étais professeur au lycée Alidina Visram Boys' High School. J'ai senti que mes élèves avaient besoin d'être encadrés parce qu'ils étaient confrontés à des difficultés scolaires et à des problèmes financiers à la maison, ce qui entraînait un stress énorme et donc de mauvais résultats", explique à TRT Afrika Elye Abdul Halim, aujourd'hui directrice du lycée pour filles Eman à Mombasa.

Les résultats sont visibles de tous. À la suite d'un discours d'encouragement de la part des mentors, Halim constate un changement significatif dans le comportement et la discipline des élèves. Leurs résultats scolaires se sont améliorés, tout comme leur créativité. Les liens entre eux et avec leurs professeurs se sont renforcés.

Alors que les jeunes de Mombasa profitent du fruit de leur travail, ils ne regardent pas en arrière. Des personnes comme Halim sont déterminées, plus que jamais, à poursuivre ces programmes de réforme afin de transformer les jeunes en leaders de demain.

