Les États-Unis limitent les dégâts depuis que leurs relations avec l'Afrique se sont dégradées sous l'ancien président Donald Trump (2016-20), qui n'a pas visité le continent tout au long de ses quatre années de mandat.

Cette prise de conscience se reflète dans la stratégie américaine vers l'Afrique subsaharienne, publiée en août 2022, qui décrit la coopération envisagée par le pays pour la région.

Les États-Unis y déclarent vouloir "réinitialiser leurs relations avec leurs homologues africains, écouter les diverses voix locales et élargir le cercle d'engagement pour faire avancer leurs objectifs stratégiques au bénéfice des Africains et des Américains".

Cette introspection a donné lieu à une stratégie ambitieuse. L'administration dirigée par le président Joe Biden depuis 2020 a réalisé ses progrès les plus notables dans deux piliers de la politique envers l'Afrique, à savoir la promotion de la relance après la pandémie et des opportunités économiques, et le soutien à la conversation, à l'adaptation au climat et à une transition énergétique juste.

À titre d'exemple, elle a tissé des partenariats avec certains pays africains tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Kenya afin d'accélérer les soins de santé primaires dans ces pays, et a contribué au Fonds pour l'énergie durable de la Banque africaine de développement afin de soutenir des projets de transition énergétique.

M. Biden est également resté fidèle à sa promesse de décembre 2022 de soutenir l'inclusion de l'Union africaine (UA) dans le G20, qui a été officiellement admise lors du sommet de septembre dernier.

La stratégie semble avoir été élaborée avec soin, dans le but de trouver un équilibre entre les besoins de la région et les ressources que les États-Unis sont prêts à allouer.

Il convient de saluer tout particulièrement les efforts déployés pour travailler avec des organismes locaux et régionaux non partisans, notamment l'UA, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l'Organisation ouest-africaine de la santé, entre autres, et pour soutenir les journalistes et les législateurs locaux dans la lutte contre la corruption.

Il convient de noter que la politique étrangère des États-Unis place les intérêts américains au-dessus de tout autre, mais leurs stratégies varient selon la nature de l’administration.

Toutefois, il semble que l'administration Biden n'ait pas tenu compte de l'évolution de la dynamique géopolitique dans la manière dont elle s'engage avec ses homologues.

L'Afrique n'est plus ce qu'elle était sous Trump, et certains pays de la région se soucient désormais moins de ce qu'ils représentent pour les États-Unis que de ce que les États-Unis représentent pour eux.

Un paysage en mutation

Ce changement d'attitude s'explique en partie par le sentiment anti-occidental qui règne dans la région et qui s'est renforcé depuis que les vaccins COVID-19 sont devenus disponibles à la fin de l'année 2022.

Les pays développés ont accaparé le marché des vaccins afin d'assurer l'approvisionnement de leurs propres populations, privant celles des pays en développement qui n'avaient pas les moyens d'en acheter en quantité suffisante.

L'Inde a également fermé ses frontières aux exportations de vaccins, au milieu de sa deuxième et brutale vague d'infections.

Les pays du Sud, y compris les gouvernements africains, ont hardiment dénoncé sur la scène mondiale ce qu'ils ont appelé le nationalisme vaccinal.

Cette méfiance s'est étendue à d'autres domaines, notamment à la critique des pressions exercées par l'Occident pour que le monde abandonne le développement des combustibles fossiles au profit des technologies d'énergie renouvelable.

Depuis la conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2021 (COP26), plusieurs dirigeants africains ont affirmé plus ouvertement que leur voie vers l'industrialisation ne devait pas être dictée par d'autres, et ont reproché aux pays occidentaux développés de ne pas fournir le financement promis pour les projets de transition énergétique.

On observe également une tendance croissante au recul démocratique en Afrique, qui a connu huit coups d'État militaires depuis 2020.

La France est la puissance occidentale sur laquelle se concentre cette évolution du paysage politique, en raison de son rôle dans l'Afrique coloniale et postcoloniale.

Les discours des nouveaux dirigeants dans certains pays africains ont contribué à alimenter les sentiments anti-occidentaux dans ces pays.

Un pouvoir limité

Aucun événement n'a démontré l'incapacité des États-Unis à prendre en compte cette évolution du paysage plus que leur réaction face aux nombreux gouvernements africains qui ont choisi de rester neutres lors des votes de l'Assemblée générale des Nations unies visant à condamner la Russie dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine depuis février 2022.

À plusieurs reprises cette année, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen se sont rendus dans la région pour exhorter les gouvernements à condamner la Russie, estimant que l'abstention équivaut à un soutien.

L'Afrique du Sud a fait les frais de cette approche. Elle a été accusée par les États-Unis de fournir des armes au gouvernement russe - une accusation qu'un groupe d'enquête sud-africain a jugée fausse. L'ambassadeur américain Reuben Brigety, qui avait formulé ces allégations, s'est également excusé par la suite.

L'administration Biden semble aujourd'hui avoir atténué son agressivité, mais il lui a fallu de nombreux mois pour réaliser que sa domination mondiale ne pouvait pas forcer les gouvernements africains à choisir un camp.

Au début du mois, l'Afrique du Sud a accueilli un sommet sur l'initiative commerciale américano-africaine connue sous le nom d'AGOA, dans ce que beaucoup considèrent comme une tentative des États-Unis de rétablir leurs relations avec le pays.

Si les États-Unis restent un partenaire commercial clé pour de nombreux pays africains, de nombreux acteurs se disputent l'influence en Afrique dans le cadre de l'évolution de l'ordre mondial.

Il est clair que si les États-Unis veulent atteindre leur objectif plus large de redéfinir leurs relations avec l'Afrique, ils devront accepter les réalités mondiales et africaines actuelles et apprendre à s'engager avec une pluralité de voix, y compris les voix partisanes.

L'auteur, Marisa Lourenço, est une analyste politique indépendante basée à Johannesburg, en Afrique du Sud.

