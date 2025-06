Israël commet des "crimes de guerre" devant le monde entier en prenant pour cible des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte, des mosquées, des églises, et même des ambulances transportant des malades et des morts, ainsi que des camps de réfugiés, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

M. Erdogan a répondu aux questions des journalistes sur son vol de retour d'Arabie saoudite samedi, où il a assisté au 8e sommet islamique extraordinaire et rencontré ses homologues pour discuter des attaques d'Israël contre Gaza, des efforts en cours pour acheminer l'aide aux civils et des étapes potentielles vers une solution.

"La Palestine, qui lutte pour exister sous l'occupation et l'oppression depuis des décennies, subit une cruauté indicible depuis 36 jours. Des civils innocents de Gaza perdent la vie sous les bombardements intensifs et aveugles d'Israël et sont déplacés de force de leurs propres terres", a déclaré M. Erdogan.

Affirmant que les pays occidentaux ne font qu'observer toutes ces atrocités depuis les tribunes, M. Erdogan a déclaré que ceux qui ont une conscience ne peuvent rester silencieux face à tout cela.

"Depuis le 7 octobre, nous avons fait des efforts intensifs pour établir un cessez-le-feu humanitaire par la diplomatie et le dialogue".

La Turquie souligne l'importance d'établir un cessez-le-feu, de mettre fin aux affrontements et de garantir l'acheminement ininterrompu de l'aide humanitaire à Gaza, a réitéré le président turc.

"Jusqu'à présent, nous avons envoyé 10 avions remplis d'environ 230 tonnes d'aide humanitaire en Égypte pour qu'elle soit acheminée à Gaza", a-t-il déclaré.

"La communauté internationale doit prendre des mesures pour lutter contre les massacres. Cependant, nous constatons que le Conseil de sécurité des Nations unies est une fois de plus dysfonctionnel", a-t-il ajouté.

"Notre région ne peut parvenir à une paix durable qu'avec la création d'un État palestinien indépendant et souverain basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et avec une intégrité géographique".

Des attaques incessantes

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur Gaza, notamment sur des hôpitaux, des résidences et des lieux de culte, depuis une attaque transfrontalière du groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre.

Au moins 11 100 Palestiniens ont été tués, dont 4 506 enfants et 3 027 femmes.

Le bilan israélien s'élève à environ 1 400 morts, selon les chiffres officiels.

