Par Nuri Aden

La Tanzanie, le pays du Kilimandjaro et du Serengeti. Des Maasais. Et des îles aux épices de Zanzibar.

Alors, quelle est la place du "Jogo bonito", ou le beau jeu qui déclenche un milliard d'émotions, dans le tableau de l'un des pays les plus pittoresques d'Afrique ? Ou dans la vie de Mbwana Samatta et de Novatus Miroshi, d'ailleurs ?

Bienvenue dans une nouvelle Tanzanie. À Dar es Salaam et dans l'emblématique stade Benjamin Mkapa. Nous sommes le 20 octobre 2023.

L'enceinte ultramoderne est pleine à craquer, avec 60 000 supporters qui assistent à l'écriture d'une page d'histoire, alors que le Simba Sports Club local affronte l'Al Ahly FC d'Égypte dans le cadre de l'édition inaugurale de la Ligue Africaine de Football (AFL).

Le stade, et tout le pays qui suit la retransmission en direct, poussent un soupir collectif lorsque le meilleur club du continent prend l'avantage juste avant la mi-temps.

Mais Kibu Denis, le joueur de Simba, ne tarde pas à marquer de la tête et tout le monde est en délire. Le président tanzanien Samia Suluhu Hassan, le président de la FIFA Gianni Infantino et la légende d'Arsenal Arsène Wenger, aujourd'hui responsable du développement du football au sein de l'instance mondiale, applaudissent spontanément dans les tribunes.

Le match se termine sur le score de 2-2, un résultat remarquable pour le club local face aux géants du Caire.

Dans une nouvelle ligue

Pour l'observateur occasionnel, le fait que la Tanzanie soit classée 31e sur 56 pays africains et 121e dans le monde n'a rien d'extraordinaire.

Pour cette nation d'Afrique de l'Est, qui n'est plus qu'un petit poucet du football continental depuis des lustres, l'ascension au classement de la FIFA est louable, même si ses voisins ont perdu entre 10 et 20 places au cours de la même période. Et tout cela pour un pays qui était 156 en 2016.

Alors que l'Ouganda est désormais classé 90 et le Kenya 110, la Tanzanie représentera la région lors de la prochaine AFCON 2023 prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.

L'enthousiasme retrouvé pour le football devrait monter en flèche avec l'organisation du tournoi par le pays, avec le Kenya et l'Ouganda, au bout de quatre ans.

"Depuis ma visite en Tanzanie l'année dernière, les progrès du football ici sont évidents", a déclaré M. Infantino après le match du 20 octobre. "J'ai beaucoup discuté du développement du football avec le président de la Fédération tanzanienne de football, Wallace Karia.

L'équipe nationale s'envolera pour la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations en tant que seule équipe de la région CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et du Centre).

Des filles qui cartonnent

JKT Queens, un club féminin tanzanien classé sixième sur le continent, représente l'Afrique de l'Est dans la Ligue des Champions Féminine de la CAF en cours, après avoir battu le Kenya et l'Éthiopie, deux poids lourds régionaux, lors des éliminatoires de la CECAFA.

Bien que l'équipe nationale tanzanienne ait remporté le championnat Cosafa féminin en 2021, la véritable percée a eu lieu un an plus tard, lorsque les filles se sont qualifiées pour la Coupe du monde des moins de 17 ans.

C'était la première fois qu'une équipe tanzanienne, hommes ou femmes, se rendait sur la plus grande scène du football. Lors du tournoi, les "filles du Serengeti" ont fait plus que résister, battant la puissante équipe de France 2-1 et tenant tête au Canada 1-1 pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

La classe du club

La saison dernière, le Yanga FC, champion de Tanzanie et rival acharné de Simba, s'est hissé en finale de la Coupe des confédérations de la CAF.

Simba, qui s'est rapidement hissé à la 13e place du continent, était le seul représentant du pays en Ligue des champions africaine et a atteint les quarts de finale. Simba et Yanga sont les seules équipes d'Afrique de l'Est à participer à la Ligue des Champions de la CAF cette saison.

La rivalité entre Yanga et Simba déchaîne les passions et déclenche une course à la domination en ligne. Simba a plus de 4 millions de followers sur Facebook, et Yanga en a la moitié.

Sur la plateforme de microblogging X, 1,4 million de fans suivent Simba et 281 000 Yanga, tandis que sur Instagram, 5,5 millions se portent garants de Simba et 2,8 millions de leurs rivaux. Ce volume élevé d'engagement de la part des fans attire des niveaux de parrainage sans précédent.

L'argent coule à flots

Le sponsor principal du championnat tanzanien, NBC Bank, a récemment signé un contrat de sponsoring de cinq ans d'une valeur de 32,6 milliards de shillings.

En 2021, la ligue a signé un contrat de dix ans pour les droits de retransmission télévisée, d'une valeur de 225,6 milliards de shillings tanzaniens. Elle a également conclu un accord de diffusion avec la radio d'État, TBC, pour 3 milliards de shillings tanzaniens.

Le football faisant désormais fureur dans le pays, les propriétaires de clubs investissent des milliards pour transformer le niveau du jeu.

Mo Dewji, de Simba, a investi 6 milliards de TZS, tandis que Gharib Said Mohamed, propriétaire de Yanga, lui a emboîté le pas. En conséquence, la valeur de la ligue a grimpé à 300 milliards de TZS.

La présidente Hassan a participé activement à l'essor du sport en récompensant les équipes qui remportent des matchs et en faisant même référence au football lors des débats parlementaires.

Le son de la musique

En Tanzanie, le football est étroitement lié à l'industrie musicale. Des artistes comme Ali Kiba et Diamond Platnumz assistent aux matches et composent des chansons pour les clubs.

Des chansons ont été dédiées à Mbwana Samatta, joueur africain de l'année 2016 et premier Tanzanien à jouer en Premier League anglaise.

L'exportateur de football le plus célèbre du pays et son capitaine national jouent aujourd'hui pour les géants grecs du POAK FC après des passages à Aston Villa, Fenerbahçe, Anvers et Genk.

Son compatriote Novatus Miroshi, 21 ans, joue au Shakhtar Donetsk et est le plus jeune Tanzanien à avoir disputé la Ligue des champions.

Ici, le football est en pleine effervescence. Et comme Simba, Pumbaa et Timon, les supporters peuvent à juste titre crier "Hakuna Matata !".

