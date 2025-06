Le Kényan Edwin Kiptoo a remporté le 40e marathon d'Athènes dans un temps record de 2 heures, 10 minutes et 34 secondes.

Kiptoo, âgé de 30 ans, s'est progressivement débarrassé de ses principaux adversaires, pour la plupart des compatriotes, au cours de la deuxième moitié du parcours, parcourant seul les 10 derniers kilomètres.

Alors que Kiptoo franchissait la ligne d'arrivée, une centaine de personnes présentes dans le stade Panathénaïque d'Athènes ont déployé une banderole "Free Palestine" et brandi des drapeaux palestiniens.

Certains spectateurs ont également brandi des drapeaux palestiniens le long du parcours.

Le Maroc remporte la course féminine

Le Kényan Rhonzai Lokitam Kilimo a terminé deuxième en 2:12:36 et le Rwandais Félicien Muhitira a pris la troisième place dans le même temps, sa course tardive n'ayant pas réussi à devancer Lokitam.

Les coureurs kenyans ont remporté la course 17 fois depuis 2001, y compris Felix Kandie, qui avait établi le précédent record de 2:10:37 en 2014.

La Marocaine Soukaina Atanane a remporté la course féminine en 2:31:52, se classant ainsi 19e au classement général ; la Kényane Caroline Jepchirchir a terminé deuxième en 2:3 2:19, et la Grecque Gloria Privileggio a pris la troisième place en 2:43:20.

Le parcours du marathon d'Athènes est vallonné, s'élevant presque continuellement entre le 17e et le 32e kilomètre avant de redescendre la majeure partie du reste du parcours.

Pas favorable aux records du monde

Cette fonction ne permet pas de réaliser des temps proches des records du monde, bien qu'un coureur britannique, Bill Adcocks, ait réalisé un temps de 2:11:07 en 1969, à seulement une minute et demie du record de l'époque.

Son temps n'a pas été amélioré jusqu'à ce que l'Italien Stefano Baldini réalise 2:10:57 aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Kandie a été le prochain détenteur du record.

Le départ de la course se situe près du champ de bataille où les Athéniens et leurs alliés ont battu une armée perse bien plus nombreuse en 490 av.

La légende raconte qu'un messager qui avait parcouru la distance jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire est mort à son arrivée.

La participation

La course se termine au stade panathénaïque, une reconstruction en marbre en forme de U d'une arène antique qui peut accueillir environ 80 000 personnes et qui a accueilli les épreuves sur piste des premiers Jeux olympiques modernes en 1896.

Un nombre record de 20 322 coureurs étaient inscrits au départ du village de Marathon, battant le précédent record de 20 041 établi en 2019.

La fréquentation avait chuté de plus de moitié lors des deux premières courses organisées après la pandémie de coronavirus, en 2021 et 2022. L'édition 2020 a été annulée.

