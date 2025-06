À son entrée dans le deuxième siècle, la République de Turquie est devenue un pays de premier plan dans sa région, déclare Fahrettin Altun, directeur de communication de la présidence turque.

Les organismes internationaux tels que le Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas réussi à résoudre les problèmes mondiaux et les ont même " aggravés ", selon M. Altun.

Dans un article publié samedi dans le magazine espagnol Atalayar, le responsable turc déclare qu'il est "évident que les organisations internationales doivent être établies à la lumière du nouveau siècle et de la nouvelle ère, en tenant compte des nouveaux enjeux".

Dans l'article intitulé "Erdogan's Türkiye offers solutions where the UN has failed", M. Altun souligne qu'Ankara se prépare à une nouvelle conjoncture internationale "multidimensionnelle" et "multi-acteurs", conformément à l'affirmation souvent citée du président Recep Tayyip Erdogan, "Le monde est plus grand que cinq", en référence aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine.

Pour résoudre les problèmes mondiaux et régionaux, la Turquie a utilisé efficacement les canaux humanitaires et diplomatiques, ainsi que les instruments modernes d'interaction interétatique, tels que la diplomatie publique, a noté M. Altun.

"Grâce aux progrès réalisés ces dernières années, la Turquie est respectée dans les relations internationales et remplit avec succès son rôle de meneur de jeu dans les questions régionales, en particulier au Moyen-Orient et dans le Caucase", a-t-il souligné.

En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, le directeur de communication dde la présidence turque a déclaré que la "position politique orientée vers une solution" défendue sous la direction d'Erdogan, qui met l'accent sur l'aspect humanitaire de la question, en est la preuve.

"Comme l'Ukraine, le Karabakh et d'autres questions régionales le démontrent clairement, alors que la République (de Turquie) entre dans son deuxième siècle, la Turquie est devenue un meneur de jeu et un pays leader dans sa région", a déclaré M. Altun.

