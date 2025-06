Loïc Lawson, directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates et Président de l’Union de la Presse Francophone au Togo et Anani Sossou, Journaliste indépendant. otn été placés en garde à vue lundi par la Brigade de Recherches et d’investigations de la police nationale de Lomé, après leurs auditions.

Cela fait quite à une plainte du minsitre togolais du Commerce, Kodjo Adedze auprès du procureur de la République contre les deux journalistes

Entendus lundi, ils ont passé la nuit du 13 au 14 novembre à la Brigade de Recherches et d’investigations de la police nationale de Lomé.

Lire aussi

Togo : cinq militaires condamnés pour le meurtre du colonel Madjoulba

Au début de cette affaire, les mis en cause ont évoqué une somme de 400 millions de FCFA, un montant surestimé selon leurs dernières publications sur les réseaux sociaux, quelques heures avant de déférer à la convocation. "Le montant volé ne fait pas le prélèvement d’une dîme sur près de 400 millions de FCFA" ont-ils finalement rectifié.

Le Ministre Kodjo Adedze qui a porté plainte contre LoÏc Lawson et Anani Sossou, avait traduit deux journalistes en décembre 2021, Ferdinand Ayité Directeur de publication du bihebdomadaire l’Alternative et son rédacteur en Chef Isidore Kouwonou.

Les deux ont alors été condamnés par contumace à trois ans de prison ferme et trois millions de francs CFA d’amende pour outrages envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses informations. Introuvables à ce jour, un mandat d'arrêt international a été lancé à leur encontre.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp