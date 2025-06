Si tous les pays pouvaient mettre en place des politiques et des lois protégeant leurs citoyens des méfaits du tabagisme, nous ne perdrions pas chaque année plus de 8 millions de personnes dans le monde.

Selon l'OMS, 1,3 million de ces personnes décédées sont des non-fumeurs exposés au tabagisme passif.

La réduction des méfaits est une stratégie plus transformatrice que les politiques fondées sur la prohibition, elle est plus efficace que le simple plaidoyer en faveur de l'abstinence totale et constitue une meilleure approche pour réduire le nombre de décès et de maladies liés au tabac.

Le tabac contient environ 7 000 substances chimiques, dont 250 provoquent des maladies et 69 conduisent à des maladies liées au cancer.

En Afrique, seule une poignée de pays a pris la décision d'adopter et de réglementer l'utilisation d'autres moyens de consommer de la nicotine que le tabac combustible.

D'autres pays, dont l'Eswatini, restent silencieux ou ne montrent pas d'empressement à atténuer les dommages causés par le tabagisme.

Stratégie d'arrêt

Ce qu'ils font le plus souvent, c'est conseiller aux utilisateurs d'arrêter de fumer. Que se passe-t-il si ces derniers ne parviennent pas à arrêter ? Ou que se passe-t-il avec les victimes qui sont exposées à la fumée secondaire ?

L'Eswatini et 42 autres pays africains ont signé la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), dont les éléments sont la surveillance de la consommation de tabac, la fourniture de services de sevrage aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer, l'apposition d'étiquettes d'avertissement graphiques sur les produits du tabac et l'interdiction de la publicité pour le tabac.

Mais peu de choses ont été mises en œuvre. Regardons du côté de l'Afrique du Sud et de plusieurs pays africains qui ont déjà mis en œuvre des politiques et des programmes de réduction des méfaits du tabac.

L'Afrique du Sud a légalisé la vente d'e-cigarettes et de produits du tabac chauffés. Le Kenya a également pris des mesures pour réglementer les produits THR et envisage de légaliser les e-cigarettes.

De telles mesures indiqueraient également que les gouvernements africains sont déterminés à promouvoir la santé publique et à protéger leurs citoyens contre les dangers de la fumée de tabac.

Les gouvernements africains sont invités à adopter des approches de réduction des risques lorsqu'ils s'attaquent aux problèmes de santé publique.

Lors d'un échange sur la réduction des risques organisé récemment au Kenya sur le thème "Amplifier la voix du plaidoyer pour la réduction des risques en Afrique", le président de l'Association médicale africaine et de l'Association des conseils médicaux d'Afrique, le Dr Kgosi Letlape, a expliqué l'importance des initiatives de réduction des risques.

Vaping

"Cette stratégie est efficace et bien meilleure que les politiques fondées sur l'interdiction et que le simple plaidoyer en faveur de l'abstinence totale", a-t-il déclaré.

La disponibilité d'alternatives au tabac combustible, telles que le vapotage et l'e-cigarette, est considérée comme moins nocive à une époque où des millions de fumeurs ne parviennent pas à arrêter de fumer.

Ces options ne sont pas non plus totalement sûres, mais il a été rapporté de manière non concluante qu'elles sont capables de réduire le risque associé au tabagisme combustible, en particulier en ce qui concerne la fumée secondaire.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) observe que les e-cigarettes sont moins nocives pour les fumeurs adultes qui ne sont pas enceintes.

En revanche, elles sont totalement dangereuses pour les femmes enceintes, les jeunes et les jeunes adultes qui ne fument pas. L'Eswatini est un pays qui n'a pas beaucoup progressé en matière de politiques de réduction des risques, malgré la perte annuelle de 600 vies dues à des maladies liées au tabac.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que "près de 66 % de ces décès surviennent chez des personnes âgées de moins de 70 ans".

La génération des non-fumeurs

Un énorme quart des décès concerne des non-fumeurs, des personnes exposées à la fumée secondaire, les femmes et les enfants constituant une part plus importante de ces victimes.

Les conséquences à long terme du tabagisme combustible sont des difficultés économiques, sanitaires et sociales persistantes.

En 2021, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) s'est associé au gouvernement de l'Eswatini pour faire en sorte que la prochaine génération ne soit pas une génération de fumeurs et pour alléger le fardeau sanitaire et économique actuel causé par le tabac.

Le PNUD a présenté un rapport démontrant comment le tabagisme entrave les efforts de l'Eswatini pour améliorer la santé et développer l'économie, en empêchant les priorités de développement plus larges du pays dans le cadre de son plan de développement national.

Les parties prenantes du secteur de la santé, en particulier, ont été invitées à considérer la réduction des risques comme un guide essentiel dans la mise en œuvre des stratégies de santé publique sur le continent.

Parcours des services de santé

Les experts médicaux qui défendent la réduction des risques l'ont définie comme une approche pratique et évolutive qui intègre des stratégies de santé publique axées sur la communauté, notamment la prévention, la réduction des risques et la promotion de la santé, afin de donner aux toxicomanes et à leurs familles le choix de vivre en bonne santé et de manière autonome.

Il est déprimant de voir le monde adopter et déployer des stratégies de réduction des risques dans le domaine de la santé publique en tant qu'approche compatissante pour traiter divers problèmes, en particulier dans le contexte de la consommation de substances et d'autres comportements à risque.

Parmi ces stratégies figurent les programmes d'échange de seringues, les sites d'injection supervisés, la PrEP (prophylaxie pré-exposition), les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN), le vapotage et les e-cigarettes, ainsi que la consommation supervisée de médicaments.

Les pays africains peuvent prendre exemple et intégrer une série de stratégies qui répondent aux besoins des personnes là où elles se trouvent, selon leurs propres conditions, et qui peuvent servir de voie d'accès à des services sanitaires et sociaux supplémentaires, y compris des services de prévention, de traitement et de rétablissement.

Il est nécessaire de veiller à ce que les parties prenantes disposent d'informations actualisées et pertinentes sur la science, les changements qui se produisent et la manière dont nous pouvons progresser vers un monde sans tabac.

L'auteur, Bonisile Makhubu, est un journaliste basé en Eswatini.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.