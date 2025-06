Ethiopie/Inondations : 12 mille ménages déplacés à Somali (PAM)

Le PAM indique aussi que plusieurs routes et ponts ont été endommagés par les fortes pluies dans l’est de l’Ethiopie, ce qui entrave l’acheminement de l’aide humanitaire et entraîne des pertes considérables de bétail et de récoltes.