Par Dayo Yussuf

Le tintement familier de la cloche de l'école déclenche un flot de 300 élèves sortant avec enthousiasme de la salle d'examen de l'école primaire St John, dans le quartier de Kariobangi, à Nairobi.

Les élèves viennent de terminer leur dernière journée à l'école primaire. Un nouveau chapitre s'ouvre à eux. Le lycée.

Mais il ne s'agit pas seulement d'un rite de passage éducatif au Kenya : il marque la fin d'une ère dans la manière dont les élèves passent de la maternelle à l'université.

Les écoles de ce pays d'Afrique de l'Est passent du Kenya Certificate of Primary Education (KCPE), plus connu sous le nom de 8-4-4, à un nouveau programme d'études basé sur les compétences, appelé CBC.

Le système 8-4-4 doit son nom aux huit années d'école primaire, aux quatre années d'école secondaire et au nombre égal d'années d'université.

Morgan Oduor fait partie des 1,4 million d'élèves du pays qui ont passé leur examen final de l'école primaire dans le cadre du programme KCPE en novembre.

"Je ne pense pas que le KCPE ait été trop rigide ou difficile", explique-t-il à TRT Afrika. "J'avais peur de l'examen final, mais il s'est avéré raisonnablement gérable.

Comme beaucoup de ses camarades, Morgan n'a pas conscience - du moins pour l'instant - qu'il s'agit du dernier examen scolaire organisé selon l'ancien programme.

"L'objectif du pays était de former une main-d'œuvre hautement qualifiée, éthique et patriotique grâce à un enseignement basé sur les compétences", explique Milly Bulungu, enseignante kenyane à la retraite.

Les débuts du nouveau système remontent à 2010, lorsque la nouvelle constitution kenyane a proposé un tel changement.

Ce changement est intervenu à la suite d'un déluge de plaintes concernant le lourd fardeau que le système 8-4-4 de l'époque faisait peser sur les élèves.

Le refrain parmi les étudiants, les tuteurs et de nombreux experts était que le programme de chaque niveau était beaucoup trop étendu et que le système de notation des examens était sévère.

Ce système était en place depuis que le gouvernement kenyan avait supprimé l'ancien système éducatif de l'ère coloniale en 1985.

"Lorsque nous sommes passés au système 8-4-4, on nous a demandé d'enseigner et d'évaluer les élèves dans 11 matières pour l'enseignement primaire", raconte Bulungu à TRT Afrika. "C'était difficile pour un enfant de 13 ou 14 ans. Le fardeau s'est alourdi non seulement pour les élèves, mais aussi pour les enseignants".

Milly estime que le meilleur aspect du nouveau système est l'abaissement du seuil d'entrée à l'université. "Cela signifie que beaucoup plus de personnes sont maintenant qualifiées pour entrer dans l'enseignement supérieur", dit-elle.

Résistance au changement

En 1985, une grande partie des Kényans avait rejeté le système qui est en train d'être abandonné, car il excluait la majorité des étudiants qui aspiraient à une formation universitaire.

Le programme d'études recommandait plutôt une formation professionnelle pour ceux qui n'étaient pas retenus. Les inconvénients inhérents au système ont influencé l'évolution vers le format 8-4-4. Mais même cette formule a posé son lot de problèmes, comme l'explique Milly.

"Nous avons fini par proposer des diplômes sans tenir compte du marché du travail", souligne-t-elle. "Les parents étaient enthousiastes à l'idée que leurs enfants puissent aller à l'université, mais la qualité du diplôme n'a pas été prise en compte.

Les États-Unis et le Canada ont d'abord essayé le système 8-4-4 avant de conclure qu'ils avaient besoin d'autre chose.

Trente-cinq ans plus tard, les Kényans ont eux aussi pris conscience des inconvénients du système 8-4-4. Le marché du travail est saturé : il y a beaucoup de diplômés et peu d'opportunités d'emploi.

Système basé sur le mérite

Comme son nom l'indique, le CBC est conçu pour libérer les générations actuelles et peut-être futures du fardeau que représente l'obtention de diplômes sans importance.

Selon la nouvelle constitution, chaque enfant doit recevoir des conseils pour identifier ses points forts dès le plus jeune âge et l'aider à en tirer parti pour une carrière appropriée. Mais Steven Mwangi, instituteur à Nairobi, fait partie de ceux qui pensent que le pays n'est pas prêt pour sa mise en œuvre.

"Nous savions que des consultations étaient en cours. Nous soutenons le changement. Cependant, la majorité d'entre nous, les enseignants, n'ont pas encore reçu de formation adéquate.

La transition ne s'est pas faite en douceur", explique-t-il à TRT Afrika. En décembre 2017, le gouvernement a publié une directive pour donner le coup d'envoi du nouveau programme scolaire.

Les parties prenantes à l'élaboration des politiques et à la création des programmes ont été invitées à se préparer à déployer le système rapidement.

"Même l'infrastructure n'était pas en place", se souvient Steven. "Pour que le programme fonctionne bien, il faut que la classe ne compte pas plus de 30 enfants. Actuellement, un enseignant doit s'occuper de 70 enfants ou plus dans une classe. C'est un cauchemar.

Les parents ont également dû procéder à des ajustements considérables, principalement d'ordre financier. "J'ai été choquée au début. La liste des choses que je devais acheter pour ma fille était trop longue", raconte Fatma, dont la fille est en 3e année.

"Ils font beaucoup plus de cours pratiques. S'il ne s'agit pas de crayons de couleur, ils veulent des perles, de la pâte à modeler ou des ustensiles de cuisine. Il y a toujours quelque chose à apporter à l'école chaque jour".

D'un point de vue positif, les enfants sont désormais encouragés à exploiter leurs centres d'intérêt et leurs talents. Les résultats scolaires d'un élève sont mesurés au fil du temps, au fur et à mesure qu'il poursuit son apprentissage, au lieu de se contenter de préparer les examens.

L'évaluation en classe oblige les enseignants à évaluer les élèves de manière approfondie, notamment en ce qui concerne la communication et la collaboration, la pensée critique et la résolution de problèmes, la créativité et l'imagination, la culture numérique et l'auto-efficacité.

"Les enseignants ne disent pas qu'un enfant a obtenu un A ou 90 % lorsqu'ils notent les élèves. Ils utilisent des termes comme 'l'enfant a dépassé les attentes', ce qui signifie qu'il a bien travaillé. L'expression suivante est "répond aux attentes", ce qui signifie que les performances de l'enfant ont été moyennes", explique Milly.

Le plus grand défi de transformation pour le pays est maintenant de savoir comment les différentes générations issues de systèmes éducatifs différents fusionnent pour former une main-d'œuvre qui contribuera à la croissance et à la pérennité du Kenya.