Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a rendu visite à des patients atteints de cancer qui ont été amenés en Türkiye depuis Gaza et qui sont traités à l'hôpital Bilkent d'Ankara.

Erdogan, qui s'est rendu, jeudi, à l'hôpital d'oncologie où les patients sont traités, était accompagné du ministre de la Santé, Fahrettin Koca, du médecin en chef de l'hôpital, le professeur Dr Ercan Yeni, et d'autres médecins.

Le président Erdogan a rendu visite aux patients un par un, leur a souhaité un prompt rétablissement et a reçu des informations sur leur état de santé.

Lire aussi

Israël poursuit son opération dans le plus grand hôpital de Gaza, au bord du blackout

Deux avions transportant des patients atteints de cancer et leurs accompagnateurs, évacués de Gaza, sont arrivés en Türkiye dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les patients, qui ont été sortis de Gaza sous l'attaque israélienne et amenés à l'aéroport d'El Arish, en Egypte, par des ambulances et placés dans les avions de la Présidence de la République et du Ministère de la Défense de Türkiye, ont été accueillis par les équipes médicales à l'aéroport d'Esenboga.

Les patients, atteints de cancer, seront pris en charge à l'hôpital de ville de Bilkent.

L'état de santé des patients a été suivi par 9 équipes médicales turques spécialisées tout au long du voyage.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp