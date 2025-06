L'épouse du président Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, a rencontré Marieme Faye Sall, épouse du président sénégalais Macky Sall, venue participer à Istanbul au sommet "Nos cœurs pour la Palestine".

Emine Erdogan a partagé mardi, un message sur son compte X dans lequel elle revient sur sa rencontre avec Marieme Faye Sall.

"Nous avons rencontré à Istanbul Marieme Faye Sall, l'estimée épouse du président du Sénégal, qui a visité notre pays à l'occasion de notre réunion 'Nos cœurs pour la Palestine'. Nous partageons notre peine et notre préoccupation pour la tragédie de Gaza. Je tiens à remercier Marieme pour sa solidarité en vue de mettre fin le plus rapidement possible aux attaques contre des civils innocents", a écrit la première dame turque.

