Par Sylvia Chebet

Astridah Nkalamu, une habitante de Lusaka, venait d'accueillir son deuxième enfant au tournant du millénaire. Chota Kunda était un trésor comme le sont tous les nouveau-nés, et les trois premiers mois ont été une période de bonheur pour la mère et l'enfant. Puis, sans crier gare, il a attrapé une méningite. Le petit garçon a combattu l'infection redoutée, mais il a perdu l'ouïe.

Leur vie n'a plus jamais été la même.

"Avoir un enfant handicapé est une expérience que l'on ne voudrait pas vivre, mais que l'on ne peut pas non plus fuir", explique Astridah à TRT Afrika.

Une vie de lutte

La mère désemparée a tenu bon pendant quelques années, mais son petit ne pouvait toujours pas marcher ni même s'asseoir tout seul. Les visites à la clinique Chingwele, aujourd'hui hôpital de Matero, sont devenues routinières. Mais au lieu d'épuiser Astridah mentalement et physiquement, ces visites ont donné naissance à une idée qui la fait vivre depuis 23 ans.

"Je faisais partie d'un groupe de parents qui emmenaient leurs enfants en physiothérapie", se souvient-elle.

La question qui les préoccupait tous était la suivante : "Quelle est la voie à suivre en tant que mères d'enfants souffrant de handicaps mentaux ou physiques ?"

La liste des besoins de leurs enfants était exhaustive : médicaments, régimes alimentaires spéciaux et appareils d'assistance étaient les plus urgents.

Naissance d'une mission

En 2001, la bande de parents s'est lancée dans un voyage collectif vers l'indépendance financière. "Nous nous sommes dit qu'au lieu de contracter des prêts à taux d'intérêt élevé auprès des banques contre des garanties, nous pourrions ouvrir notre propre banque villageoise", raconte Astrida.

C'était une idée scandaleuse mais libératrice pour les mères, dont la plupart luttaient contre de profondes blessures émotionnelles et psychologiques - certaines étaient divorcées et perpétuellement à court d'argent.

"Une famille avec un enfant spécial doit lutter contre la discrimination", explique Astridah à TRT Afrika. "La stigmatisation naît souvent au sein même de la famille.

Cette réalité douloureuse s'est imposée à elle dans ses rapports avec son mari, qui a dû être sensibilisé lors d'ateliers. "C'est alors que je l'ai vu accepter la réalité", dit-elle.

Revers et rebondissement

L'amélioration progressive de l'état de Chota a soulagé Astrida. À quatre ans, il commence enfin à marcher. La vie commençait à sourire lorsque le coup de massue du destin a frappé à nouveau : Le mari d'Astrida est décédé subitement alors qu'elle était enceinte de leur quatrième enfant. Pour elle, c'est le retour à la case départ.

Sans le "groupe d'épargne et de banque" du village, Astridah, alors seul soutien de famille, n'aurait pas pu subvenir aux besoins de sa famille.

Aujourd'hui, elle est fière de se rappeler comment elle est restée à flot, a agrandi sa maison pour en faire une maison de trois chambres et a donné à ses quatre enfants une bonne éducation.

Son aîné a fait des études de journalisme. Chota, bien que sourd, suit une formation pour devenir professeur de mathématiques et de langue des signes. Le troisième poursuit des études dans le domaine des transports et de la logistique, et le plus jeune est en 8e année.

Astridah emprunte de l'argent à deux groupes bancaires villageois dont elle fait partie. "Je rembourse un prêt, puis j'emprunte à nouveau", dit-elle, expliquant le cycle qui l'a aidée à reprendre le contrôle de la vie.

Modèle multiplicateur

En Zambie, vous trouverez de nombreuses Astridah qui se battent et prospèrent, grâce à ces groupes bancaires locaux d'épargne et de village répartis dans cinq provinces, parfois avec l'aide du gouvernement.

Selon Astridah, le succès de l'idée réside dans la multiplication de l'argent de la communauté par le biais d'investissements et de projets entrepreneuriaux.

Chaque groupe élabore ses propres statuts qui stipulent les montants minimum et maximum des contributions attendues des membres, ainsi que les conditions d'emprunt et les pénalités en cas de défaillance.

"Lorsque vous empruntez au groupe, vous remboursez le prêt avec des intérêts. Le patrimoine de la communauté s'accroît naturellement", explique Astridah.

Chaque groupe est composé de 15 à 30 personnes. Outre les prêts, les membres se fixent pour chaque cycle un objectif d'épargne, "disons 100 dollars par mois".

Cet argent est ensuite mis en commun pour constituer une réserve dans laquelle les membres peuvent puiser. En plus d'offrir à leurs enfants les meilleurs soins médicaux possibles, de nombreuses mères ont acheté des terres et d'autres ont créé des entreprises.

Les intérêts accumulés sur les prêts, ainsi que le capital, sont partagés à la fin d'un cycle. "Plus on emprunte, plus on gagne de l'argent", explique Astridah.

Les membres se pénalisent mutuellement de cinq kwacha (monnaie zambienne) en cas de retard à une réunion et de cinq autres kwacha si le téléphone de quelqu'un sonne pendant une réunion.

Ce code de rigueur inculque la discipline et alimente la cagnotte de la communauté, ce qui se traduit par une belle part pour chacun à la fin de chaque cycle. "En décembre, je m'attends à recevoir 30 000 kwacha (1 362 USD)", explique Astridah à TRT Afrika.

À 51 ans, elle est directrice de l'Association zambienne des parents d'enfants handicapés. C'est l'aboutissement d'un parcours qui l'a non seulement rendue autonome et plus forte, mais qui a aussi aidé des milliers d'autres mères zambiennes à tourner la roue de la fortune en prenant "les armes face à une mer de problèmes".