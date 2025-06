En réponse aux récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du ministre des affaires étrangères Eli Cohen, qui visaient le président turc Recep Tayyip Erdogan, le directeur de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a fermement rejeté leurs tentatives de détourner l'attention de ce qu'il a appelé les "crimes de guerre contre les civils".

"Nous ne sommes pas surpris par les efforts du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères israéliens pour détourner l'attention de leurs crimes de guerre contre les civils", a déclaré M. Altun jeudi.

Il a souligné la désinformation systématique du gouvernement israélien concernant ses actions à Gaza, affirmant que le président Erdoğan s'engageait à dire la vérité.

"Notre président Erdogan n'a jamais eu peur de dire la vérité et continuera à le faire", a déclaré M. Altun.

Mettant l'accent sur les bombardements clairement visibles qui se sont déroulés à Gaza au cours du mois dernier, il a souligné qu'aucune désinformation ne pourrait masquer les réalités dont le monde est témoin.

Netanyahou sape la paix

S'adressant directement au Premier ministre israélien Netanyahu, M. Altun l'a défini comme quelqu'un qui a passé des décennies à saper les perspectives de paix.

"En tant qu'homme politique qui a construit sa carrière en détruisant toute chance de paix pendant des décennies, Netanyahou ne peut manifestement pas supporter d'entendre la vérité sur sa guerre insensée visant les civils palestiniens", a fait remarquer le responsable turc.

Accusant M. Netanyahu et d'autres éléments extrémistes du gouvernement de Tel-Aviv d'être complices de l'occupation, du nettoyage ethnique et des crimes de guerre, le directeur de communication de la présidence turque a pointé leur manque d'intérêt pour la promotion de la paix dans la région. "Ils n'ont aucun intérêt à construire la paix dans cette région et ils continueront à pousser à la guerre dès qu'ils en auront l'occasion", a-t-il déclaré.

"Le monde doit agir maintenant pour promouvoir une paix durable, même si les politiciens israéliens insistent sur la violence perpétuelle", a insisté M. Altun. Il a appelé à l'unité mondiale dans la poursuite d'une paix juste et équitable, condamnant les crimes commis par les politiciens israéliens contre les civils palestiniens.

"Nous devons les priver de leurs pires instincts en nous unissant pour une paix juste et équitable", a déclaré le directeur de communication de la présidence turque.

Il a qualifié les attaques contre les dirigeants de la Turquiee de mensonges et de calomnies, affirmant qu'Israël avait déjà perdu devant le tribunal de l'opinion publique.

"Malgré le bellicisme systématique d'Israël et ses campagnes de désinformation, nous restons déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la paix. La Turquie n'abandonnera jamais la Palestine", conclut la déclaration, faisant écho au soutien indéfectible de la Turquie à la Palestine.

Depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle Israël a commencé à bombarder Gaza à la suite de l'attaque du Hamas, au moins 11 500 Palestiniens ont été tués, dont près de 8 000 femmes et enfants, et plus de 30 000 autres ont été blessés, selon les derniers chiffres des autorités palestiniennes.