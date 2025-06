Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que les étudiants palestiniens de la bande de Gaza étudiant dans les universités en Turquie seront exemptés de frais de scolarité.

Selon un décret présidentiel publié tard jeudi, la Turquie prendra en charge les frais du second semestre de l'année académique en cours pour les étudiants de Gaza poursuivant des études de licence et de diplôme dans le pays.

Le décret s'applique à tous les étudiants palestiniens de Gaza inscrits dans les universités publiques turques.

Les étudiants palestiniens de Gaza ont été coupés de leurs familles, et la majorité d'entre eux ne peuvent pas recevoir de transferts d'argent de leurs familles restées dans l'enclave palestinienne actuellement sous une attaque sanglante israélienne.

Au moins 11 500 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, dont plus de 7 800 femmes et enfants, et plus de 29 200 ont été blessés, selon les derniers chiffres des autorités palestiniennes.

Des milliers de bâtiments, y compris des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont également été endommagés ou détruits.

Le nombre de morts israéliens, quant à lui, est d'environ 1 200, selon les chiffres officiels.

