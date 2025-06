Un expert des Nations Unies a salué, vendredi, les mesures prises par la Côte d’Ivoire pour éliminer le travail des enfants et la traite des personnes.

Il a également exhorté le gouvernement et les entreprises à faire davantage pour s’attaquer aux causes profondes de l’exploitation du travail et de l’exploitation sexuelle, annonce l'ONU dans un communiqué.

Au terme d’une visite de 12 jours dans le pays, Tomoya Obokata, rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, a félicité le gouvernement dans sa déclaration de fin de mission pour les cadres juridiques et institutionnels rigoureux en matière de lutte contre la traite des personnes et le travail des enfants, souligne le communiqué.

« Nous félicitons la Côte d’Ivoire pour son architecture juridique et institutionnelle rigoureuse en matière de lutte contre le travail des enfants et la traite des personnes. Mais le gouvernement doit faire plus pour sortir les gens de la pauvreté, notamment dans les zones rurales, promouvoir l’autonomisation économique des femmes et garantir l’accès à un travail décent, surtout pour les jeunes », a-t-il déclaré.

Lors de sa visite, Obokata a rencontré la première dame de la Côte d’Ivoire, des autorités gouvernementales, la structure nationale des droits de l’homme, ainsi que des victimes d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle, y compris des enfants, des travailleurs, des syndicats, des organisations de la société civile, des employeurs et des entreprises, des membres du corps diplomatique, des agences de l’ONU et d’autres organisations internationales.

Le texte précise que le rapporteur spécial présentera un rapport sur sa visite au Conseil des droits de l’homme en septembre 2024.