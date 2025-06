Par Yahya Habil

Au milieu de ce nouveau chapitre de la crise israélo-palestinienne, l'une des phrases les plus répétées pour défendre les dernières actions d'Israël est qu'Israël a le droit de se défendre contre les attaques visant son territoire et sa population.

Le problème de cette phrase et de cette idée est qu'elle mesure Israël, un État dont la fondation a vu l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens, avec les mêmes mesures que celles qui seraient appliquées pour mesurer d'autres pays ordinaires.

En d'autres termes, ce que beaucoup doivent comprendre ou admettre, c'est qu'Israël n'est pas un pays ordinaire. C'est un État qui trouve ses racines dans la catastrophe ou la "Nakba", qui a vu l'expulsion massive et le nettoyage ethnique du peuple palestinien indigène et sémite.

Un tel État, étant donné le contexte de sa fondation, devrait voir son droit à l'autodéfense remis en question.

En revanche, le droit du peuple palestinien occupé, dispersé et déplacé de lutter pour sa liberté ne devrait pas être remis en question, puisqu'il se bat pour la terre dont il a été dépouillé par les groupes paramilitaires et militaires terroristes sionistes.

C'est exactement ce que de nombreuses personnes dans le monde occidental ne parviennent pas à comprendre ou à admettre. Dans une déclaration récente, l'ancien président américain Barack Obama a admis que de nombreux Palestiniens avaient été déplacés à la suite de la création de l'État d'Israël.

Ce que le président Obama n'a peut-être pas réalisé, c'est qu'en mentionnant simplement ce fait historique, il a automatiquement admis que la fondation d'Israël est entachée par la réalité qu'a été la Nakba.

Pourtant, aux yeux des médias occidentaux et de leurs sympathisants et alliés sionistes, c'est Israël qui a le droit de se défendre, et non les Palestiniens. En outre, c'est le Hamas qui est un groupe terroriste, et non la Haganah ou le Stern.

Est-ce parce que remettre en question l'histoire fondamentale d'Israël conduit automatiquement à remettre en question l'histoire fondamentale des États-Unis, c'est-à-dire le leader du monde occidental et un État dont les fondements sont également entachés par le nettoyage ethnique de la population indigène ?

Les Palestiniens, y compris le Hamas, ont accepté la réalité selon laquelle les Israéliens n'allaient nulle part, raison pour laquelle ils se sont engagés à respecter les résolutions de l'ONU et la solution des deux États, ce qu'Israël n'a pas fait.

Au lieu de cela, Israël a continué à s'étendre à Jérusalem-Est et en Cisjordanie (régions où le Hamas n'existe même pas), à expulser les Palestiniens de leurs maisons et à construire davantage de colonies "illégales", en gardant à l'esprit que les colonies israéliennes dans les "terres de 1948", telles que Haïfa, Acre et Nazareth, étaient également illégales au départ.

Par conséquent, est-il juste de dire que la doctrine sioniste sur laquelle Israël est fondé, qui croit en un État exclusivement juif, est ce qui empêche l'arrivée d'une solution pacifique ?

Est-il juste de dire que, si la paix est vraiment souhaitée, Israël devrait réformer ses politiques à l'égard des Palestiniens et abandonner les idéologies d'exclusion, ethnocentriques et religio-centriques qui l'ont façonné ?

L'auteur, Yahya Habil, est un journaliste libyen indépendant spécialisé dans les affaires africaines. Il travaille actuellement avec un groupe de réflexion au Moyen-Orient.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.