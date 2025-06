Par Charles Mgbolu

Après avoir passé 11 jours et dépensé plus de deux millions de nairas (2 493 dollars), la perruquière nigériane Helen Williams a battu le record du monde Guinness (GWR) en créant la perruque artisanale la plus longue du monde, mesurant 351,28 mètres.

Helen a réalisé cette perruque en utilisant 1 000 bottes de cheveux, 12 bombes de laque, 35 tubes de colle à cheveux et 6 250 pinces à cheveux.

"Trouver les matériaux nécessaires à la fabrication de la plus longue perruque n'a pas été une tâche facile. Mon expérience de perruquière m'a beaucoup aidée", explique Helen à GWR.

Elle travaille comme perruquière professionnelle depuis huit ans, produisant de 50 à 300 perruques par semaine.

"J'ai formé des centaines d'étudiants et j'ai fabriqué des milliers de perruques", a-t-elle révélé.

Un exploit qui n'a rien de simple

Malgré une expérience aussi vaste, la création de la perruque record n'a pas été une mince affaire pour Helen.

"À un moment donné, je me suis sentie épuisée", a-t-elle confié, mais ses amis et sa famille l'ont encouragée.

Helen conserve désormais la perruque dans son bureau, où elle invite tout le monde à venir la voir "quand ils le souhaitent".

Ayant grandi en lisant chaque année le livre Guinness des records, Helen est ravie d'être elle-même détentrice d'un record.

"Il me faudra un certain temps pour digérer cette nouvelle", a-t-elle déclaré.

"Cet exploit est l'une des meilleures choses qui ne me soient jamais arrivées. Je n'arrive toujours pas à y croire".

