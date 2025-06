Le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi a présidé, vendredi 17 novembre, la cérémonie officielle de signature par la partie congolaise, de l’accord portant statut de la force de la SADC qui va être déployée dans les jours à venir en République démocratique du Congo, a -t-on appris sur le compte X de la Présidence de la République.

"Le gouvernement congolais s’engage ainsi à mettre, à la disposition de cette force, les facilités diplomatiques liées à ce type d’intervention. Cela matérialise aussi l’engagement de la SADC à déployer sa force. Cet accord définit l’objet de la mission de force régionale", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.

En début novembre, les chefs d'État de la SADC s’étaient réunis à Luanda, capitale de l'Angola, où ils avaient adopté des stratégies pour le déploiement d'une mission de maintien de la paix en RDC. Les États membres avaient promis de fournir des ressources, y compris des soldats, à la mission.

"Cette force régionale va être déployée pour appuyer l’armée congolaise à combattre et éradiquer le M23 et d’autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité en RDC", précise M. Lutundula.

Le 10 novembre, au cours du Conseil des ministres, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait invité les vice-Premiers ministres des Affaires Étrangères et de la Défense à tout "mettre en œuvre pour aboutir au déploiement effectif de la force de la SADC en RDC".

Sa recommandation faisait donc suite aux conclusions du 43ᵉ sommet des chefs d’Etat de la SADC relatives au déploiement de la Mission de la SADC en RDC.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a son siège à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de renforcer la coopération et l'intégration socio-économiques régionales, ainsi que la coopération politique et sécuritaire entre ses États membres.

