La Corne de l'Afrique a connu ces dernières semaines des pluies intenses et des crues soudaines liées au phénomène climatique El Niño qui ont fait des dizaines de morts, dont au moins 46 au Kenya.

Kenya Railways a déclaré que les inondations et les glissements de terrain de ces derniers jours avaient causé "un retard inattendu dans l'écoulement des marchandises de Mombasa et de Nairobi et dans leur livraison au port de Mombasa".

"Cela a donc affecté les opérations ferroviaires habituelles, y compris les transferts de marchandises, ainsi que les activités de chargement et de déchargement au port de Mombasa", a déclaré Kenya Railways dans un communiqué publié samedi sur X.

En outre, un glissement de terrain sur un tronçon de la ligne ferroviaire de fret reliant Mombasa à Nairobi a entraîné "la fermeture de cet axe à tous les trains de marchandises", ajoute le communiqué.

Kenya Railways a cependant précisé que les trains de voyageurs circulaient toujours mais qu'il y avait des retards.

Mombasa, la deuxième plus grande ville du pays, et sa ligne de fret ferroviaire desservent non seulement le Kenya, mais également les voisins enclavés de la région, notamment l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Rwanda.

L'ONG Save the Children a déclaré jeudi que plus de 100 personnes, dont 16 enfants, étaient mortes et que plus de 700.000 personnes avaient été forcées de quitter leurs maisons dans la Corne de l'Afrique en raison d'inondations soudaines.

Environ 46 personnes sont mortes au Kenya, 32 en Somalie et 33 autres en Ethiopie, a indiqué l'organisation caritative britannique, avertissant que les pluies "ne montraient aucun signe de ralentissement".

Le nombre de personnes déplacées par les fortes pluies et les inondations en Somalie "a presque doublé en une semaine", pour atteindre près de 650.000, a indiqué de son côté l'agence humanitaire de l'ONU OCHA dans ses derniers chiffres publiés samedi.

