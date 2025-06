Par un samedi après-midi, Salmanu Sani Salihu, 14 ans, est assis sur ses jambes repliées à l'intérieur d'une petite cabine - son poste de travail. Avec un fil brun et une minuscule aiguille, il tisse habilement un tissu de couleur lilas.

Salmanu tricote les fibres épaisses d'un fil de broderie sur un motif dessiné au crayon sur la patte d'une tunique masculine à demi cousue, produisant de magnifiques bobines et motifs d'entrelacs.

Son frère aîné, Nuhu Sani Salihu, formateur en broderie manuelle, est assis juste en face de lui. Âgé de 35 ans, il est propriétaire de l'atelier de broderie situé au cœur du célèbre marché de Zaria, dans l'État de Kaduna, au nord du Nigeria. Les brodeurs fabriquent divers vêtements traditionnels hausa.

"Parce que c'est le week-end, nous arrivons au travail avant midi et nous fermons à 16 heures", explique Salmanu à TRT Afrika, alors que lui et d'autres apprentis se concentrent sur leur tâche d'aiguille et de fil.

Combiné à l'école

Salmanu a commencé à apprendre la broderie à la main il y a quatre ans. Cet après-midi, il travaille avec ses deux autres frères, Abdulkadir et Jabir, ainsi qu'avec deux autres apprentis adolescents, Abdullahi et Abdulkarim.

Après des années d'apprentissage de la broderie à la main, les enfants deviennent des créateurs de mode professionnels.

Comme beaucoup d'enfants du nord du Nigeria, Salmanu associe la formation professionnelle à l'éducation formelle, une pratique qui réduit le risque de se retrouver sans emploi après l'école.

Il fréquente le Barewa College, un établissement d'enseignement secondaire créé en 1921, qui a produit le premier Premier ministre du pays, Abubakar Tafawa Balewa, et plusieurs autres chefs d'État de la nation la plus peuplée d'Afrique.

Salmanu est déjà avancé dans son apprentissage de la broderie - il travaille parfois seul - ce qui lui donne l'occasion de gagner un peu d'argent. C'est aussi le cas de ses collègues.

"J'aime apprendre ce métier, et avec le peu d'argent que j'obtiens à la fin de chaque journée de travail, je règle une partie de mes dépenses scolaires, et j'aide même ma famille", explique Abdullahi Isyaku, un autre stagiaire, à TRT Afrika.

"J'ai acheté le tissu de mes vêtements et j'ai fait la broderie moi-même", explique Abdullahi en montrant le tissu qu'il porte.

En semaine, lorsque l'école ferme vers 13 heures, les enfants rentrent chez eux pour une brève pause déjeuner, puis se rendent à l'atelier de broderie où ils travaillent jusqu'à 16 heures, heure à laquelle ils se rendent à la madrassa - une école islamique - du soir.

"Mon père m'a amené ici pour que j'apprenne le métier de brodeur, au lieu de jouer dans la rue", explique Abdullahi.

Le peuple haoussa possède une industrie millénaire de tissage de tissus et de création de mode, caractérisée par les kaftans traditionnels et la robe fluide appelée "babbar riga", célèbre dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Dans la culture haoussa, ces vêtements brodés à la main sont surtout appréciés des hommes, mais il existe aussi certains modèles de robes communs aux femmes. Tout comme les vêtements, l'artisanat se transmet de génération en génération.

Bien que la broderie à la machine ait, ces dernières années, pris une partie du marché, certains créateurs utilisant la géométrie générée par ordinateur pour concevoir des motifs complexes, les vêtements brodés à la main sont toujours populaires auprès des personnes de tous âges et de toutes classes de la société, y compris les membres de la famille royale et les hommes politiques.

Les vêtements brodés à la main et à la machine sont vendus localement et exportés, principalement vers la diaspora africaine en Europe et en Asie.

Comme d'autres acteurs du secteur de la mode, les brodeurs à la main connaissent un essor commercial extraordinaire lors des festivités saisonnières telles que les célébrations musulmanes de l'Aïd, en raison de l'augmentation de la demande de nouvelles tenues vestimentaires.

Des enfants comme Salmanu et Abdullahi pensent que leur métier les préparera bien à l'avenir, en plus de l'éducation formelle et religieuse qu'ils reçoivent.