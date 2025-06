L'armée israélienne a annoncé ce dimanche l'arrestation de 1 100 militants du Hamas en Cisjordanie occupée, sur plus de 1 800 Palestiniens, depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, le 7 octobre dernier.

L’armée israélienne a fait savoir, dans une déclaration écrite consultée par l'agence de presse Anadolu que "Depuis le début de la guerre actuelle, plus de 1 800 Palestiniens recherchés ont été arrêtés dans toute la Cisjordanie, dont environ 1100 appartenant au Hamas".

La Cisjordanie est le théâtre quotidien de raids et d'affrontements entre des soldats israéliens et des militants palestiniens.

Lire aussi :

L'armée malienne annonce la découverte d'un charnier à Kidal

Nigeria: 4.000 détenus libérés pour désengorger les prisons

À ce jour, Israël a tué plus de 12 300 Palestiniens lors de ses attaques aériennes et terrestres continues contre la bande de Gaza depuis l'offensive surprise du Hamas le 7 octobre dernier. Le bilan officiel des morts israéliens s’élève quant à lui à environ 1200 personnes.

Des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont été endommagés ou détruits lors des frappes israéliennes incessantes contre la bande de Gaza assiégée et privée d'eau, de gaz et d'électricité.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp