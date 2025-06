Par Sylvia Chebet

Une maison est sacro-sainte à bien des égards - le seul refuge dont on ne voudrait se séparer sous aucun prétexte.

Esther Muthoni a décidé de transformer la sienne en hôpital pour sa communauté périurbaine sans hésiter, après que le minuscule établissement de santé que son mari avait mis en place dix ans plus tôt ait été menacé de fermeture par l'expulsion de leur propriétaire.

Esther était loin de se douter que son geste désintéressé allait combler un vide béant que les établissements de santé publique avaient longtemps eu du mal à combler.

Zamzam Medical Services, qui se trouve au pied des collines de Ngong, dans la banlieue de la capitale kenyane, Nairobi, accueille aujourd'hui 13 000 patients par an.

Cet hôpital de 18 lits offre une alternative aux établissements de santé publique de Nairobi, dont les capacités sont limitées et qui couvrent une population en pleine expansion de cinq millions d'habitants.

Des débuts modestes

L'aventure d'Esther a commencé par un rêve qu'elle a partagé avec son mari, un médecin. Tous les soirs, les habitants du quartier attendaient qu'il rentre du travail afin de pouvoir le consulter pour divers problèmes médicaux.

"Zamzam Medical Services a vu le jour parce que nous avons ressenti le besoin de répondre au SOS de la communauté", explique-t-elle à TRT Afrika.

"Il y avait une mère dont l'enfant convulsait, ce qui la rendait si nerveuse qu'elle nous le confiait et s'en allait. Nous le soignions et le renvoyions chez lui", se souvient-elle.

"Avec le temps, les files d'attente se sont allongées et de nombreuses personnes ont cherché à obtenir des services le soir. C'est ainsi que nous avons eu l'idée d'ouvrir Zamzam Medical Services".

Esther et son mari ont loué une minuscule chambre à proximité. "Tout fonctionnait dans cet espace. C'était la réception, la salle de consultation, la pharmacie et la caisse", raconte-t-elle en évoquant les débuts de la mission.

Le centre de soins fonctionnera dans cette seule pièce pendant 13 ans, avant qu'un obstacle inattendu ne se présente : une expulsion. Il n'y avait plus qu'une seule option à envisager.

"L'endroit où se trouve aujourd'hui Zamzam était ma maison", explique Esther. "Nous avons dû tout faire très vite : déménager, abattre des murs, construire et demander aux responsables de la santé publique de procéder à une inspection pour obtenir les autorisations nécessaires.

L'ensemble du processus, y compris les rénovations, nécessitait de l'argent qu'Esther et son mari n'avaient pas, surtout après avoir cessé leurs activités pendant un certain temps à la suite de l'expulsion. Cela a constitué un autre défi.

"Nous n'étions pas considérés comme bancables", raconte Esther. "Nous nous sommes adressés une fois à une certaine institution financière, qui nous a opposé une fin de non-recevoir. Nous étions considérés comme une entreprise risquée".

Par coïncidence, le Medical Credit Fund, un organisme à but non lucratif destiné à financer les petites et moyennes entreprises dans certains pays africains, faisait alors son entrée sur le marché kenyan.

Esther et son mari ont sauté sur l'occasion et ont obtenu leur premier prêt sans garantie. Leur effort a été contrarié par le fait que Zamzam a fait chou blanc sur l'échelle de qualité lors de l'évaluation préalable au déboursement effectuée par le prêteur.

"Ils ont dit que nous étions aux soins intensifs", raconte Esther. "C'était l'époque où les politiques de santé n'étaient pas solides. Tant que l'endroit était propre, rien d'autre ne comptait".

Coup dur

Alors que l'hôpital commençait à prendre forme après de nombreux essais et tribulations, le mari d'Esther a succombé à une attaque cérébrale. Sans la détermination d'Esther, sa mort soudaine aurait emporté leur rêve dans la tombe.

"L'établissement aurait été encore aux soins intensifs ou probablement fermé. Faire fonctionner un hôpital n'est pas donné ; il faut de l'argent. Et cet argent n'est parfois pas facile à obtenir. Vous avez offert des services et vous vous attendez à être payé, mais l'argent n'arrive pas quand vous en avez besoin", explique Esther à propos des multiples défis à relever pour rester à flot.

Elle accède désormais au crédit auprès d'institutions financières par l'intermédiaire de son téléphone afin de maintenir un flux de trésorerie qui l'aide à gérer les activités quotidiennes, à payer les services publics et à entretenir l'établissement.

"Je me sens très autonome", déclare Esther. "Au départ, je ne pouvais pas obtenir de prêt auprès d'une banque normale sans la garantie de quelqu'un d'autre... De toute façon, il n'a jamais été facile pour une femme de posséder un bien immobilier. Il n'a jamais été facile pour une femme de posséder un bien immobilier. Il était donc doublement difficile d'obtenir des prêts auprès des institutions financières.

De la force à la force

Zamzam Medical Services s'est développé depuis qu'Esther a transféré ses installations dans ce qui était autrefois une maison. Ils disposent d'une maternité, d'une section dentaire, d'un laboratoire et même d'une salle de physiothérapie. Il constitue une bouée de sauvetage pour la communauté.

Farida Rimanto, qui a grandi dans le quartier, a vu l'établissement se transformer d'une boutique vendant des médicaments en un centre de santé à part entière.

"J'y ai eu mes deux enfants", raconte Farida. "Tout s'est déroulé sans problème du début à la fin.

Esther pense que son établissement de santé atteint progressivement le stade où il pourra s'agrandir.

"Je vois Zamzam comme un grand établissement qui peut offrir tous les services de santé dont les gens ont besoin, de sorte que nous n'avons pas besoin d'envoyer les patients à l'hôpital", dit-elle.

"Je voudrais que Zamzam soit un endroit où l'on peut entrer et où tout est fait pour soi. C'était aussi le rêve de mon mari".

Esther souligne que si l'obtention d'un crédit est devenue plus pratique, de nombreux obstacles subsistent.

"Les normes en matière d'autorisation et de fiscalité devraient être assouplies. Pour chaque service, il y a une procédure d'autorisation. Il faut s'adresser au conseil médical qui couvre l'ensemble de l'établissement, puis au conseil des laboratoires et au conseil de la pharmacie. Si vous avez un service de radiologie, vous devez vous adresser au conseil de radiologie", dit-elle.

Une foule d'autres réglementations régissent les permis d'exploitation, ainsi que l'utilisation des panneaux publicitaires et des logos des ambulances.

"On finit par payer beaucoup d'argent", déplore Esther. "Les retards de paiement entraînent au mieux des pénalités, au pire la fermeture de l'entreprise.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp