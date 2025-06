L'international espagnol de 19 ans a quitté le terrain en larmes dimanche après s'être tordu le genou lors de la victoire 3-1 de l'Espagne sur la Géorgie. Une IRM a confirmé qu'il s'était blessé au genou droit en plus d'une "rupture du ligament croisé antérieur".

"Le milieu de terrain andalou est l'un des favoris des supporters. L'esprit et la détermination de Gavi sur le terrain sont ce qui le définit en tant que joueur et il donne absolument tout sous le maillot du Barca. C'est pourquoi sa blessure est un coup dur pour tous les fans du Barca et c'est l'occasion de lui envoyer un message de soutien", a déclaré le FC Barcelone dans un communiqué officiel.

Lors de la Coupe du monde de l'année dernière au Qatar, il est devenu le plus jeune buteur du tournoi depuis Pelé en 1958 en aidant l'Espagne à battre le Costa Rica 7-0.

"C'est la face cachée du football. Je suis vraiment désolé. C'est la victoire la plus amère que j'ai connue dans ma vie", a déclaré Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, lors d'une conférence de presse dimanche.

