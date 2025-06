M. Boakai, 78 ans, vétéran de la politique libérienne et ancien vice-président de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, a été reconnu vainqueur par la commission électorale avec 50,64% des voix, contre 49,36% de voix pour M. Weah.

George Weah avait concédé vendredi sa défaite.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, "félicite le p résident libérien élu, et salue le sens de l'Etat du président sortant après l'annonce du résultat officiel des élections", selon ce communiqué.

Il invite également "toutes les parties à continuer à faire preuve de maturité et à engager le dialogue pour consolider la démocratie".

L'un des enjeux de l'élection était son déroulement pacifique et régulier et l'acceptation de son résultat, alors que la démocratie en Afrique de l'Ouest a été malmenée ces dernières années par une succession de coups d'Etat (Mali, Burkina, Guinée, Niger).

Le scrutin était organisé 20 ans après la fi n des guerres civiles au Liberia, qui ont fait plus de 250.000 morts entre 1989 et 2003 et dont le souvenir reste vivace dans le pays.