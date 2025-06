"La MINUSMA a officiellement fermé sa base à Ansongo, ce samedi 18 novembre 2023. La MINUSMA a travaillé en étroite collaboration avec l’administration et les Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM), particulièrement dans le renforcement de leurs capacités, en matière de protection des civils et la satisfaction des besoins primordiaux des populations à travers le financement de plusieurs projets.", a indiqué un communique de la mission onusienne au Mali dont TRT Afrika a reçu une copie.

La mission de l'ONU au Mali (Minusma) dit avoir quitté son camp d'Ansongo (nord), dans le cadre de son retrait d'ici la fin de l'année de ce pays en "proie au terrorisme et aux tensions avec les groupes séparatistes touareg".

La cheffe du bureau de la Minusma à Gao, Hawa Ahmed Youssouf, a remis les clés du camp aux autorités maliennes, représentées par le préfet d'Ansongo, Ahmed Ag Aklinine.

Lire aussi

Mali : le gouvernement appelle les populations déplacées à regagner la ville de Kidal

"Depuis son déploiement en 2013 en réponse à la crise sécuritaire exacerbée par l’émergence de groupes terroristes, la MINUSMA a joué un rôle clé dans la stabilisation du cercle d’Ansongo en contribuant à la sécurisation notamment de l'axe routier transfrontalier reliant le Niger au Mali, un élément vital pour le pays et la région", ajoute le communiqué.

Récemment, les autorités maliennes ont critiqué la Mission pour avoir anticiper son départ de son camp de Kidal, estimant que cela a permis aux rebelles Touareg du MNLA notamment de s'en emparer.

Le gouvernement de transtion du Mali a réclamé en juin, le départ de la Minusma déployée depuis 2013.

Le retrait des quelque 11 600 soldats et 1 500 policiers qui étaient présents au Mali doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre. Il a exacerbé les rivalités pour le contrôle du nord du pays.

Les groupes séparatistes s'opposent à ce que la Minusma remette les camps aux autorités maliennes, ce qui va à l'encontre selon eux des accords passés en 2014 et 2015 quand, après s'être soulevés en 2012, ils avaient accepté un cese-le- feu.

Ces groupes à dominante touareg ont repris les hostilités contre l'Etat central.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp