La première dame de Turquie, Emine Erdogan, a exprimé sa vive inquiétude face aux attaques israéliennes contre la Palestine, affirmant qu'Ankara continuerait à faire des efforts pour apporter toutes sortes de soutien aux Palestiniens.

"Aujourd'hui, à la suite des attaques israéliennes contre les territoires palestiniens occupés et en particulier Gaza depuis le 7 octobre, nous sommes témoins des effets odieux qu'une guerre peut avoir sur les femmes et les enfants. Alors qu'Israël déverse un barrage sans précédent de bombes et de balles sur les civils en Palestine, notre réaction collective est celle de l'horreur et de l'inquiétude la plus totale", a déclaré Mme Erdogan lors d'une interview exclusive accordée à Newsweek lundi.

Israël a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés en prenant pour cible des écoles, des lieux de culte, des installations et même des couloirs humanitaires, a déclaré Mme Erdogan, ajoutant qu'elle avait également rendu inaccessibles 18 des 35 hôpitaux de Gaza, dont l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne, à la suite de ses frappes et de ses contraintes en matière de ressources.

"Malheureusement, il n'y a pas de refuge dans la région pour les 1,5 million d'habitants de Gaza qui ont été déplacés de force. Il y a parmi eux des femmes enceintes, des mères avec des nourrissons et des enfants ayant des besoins particuliers. Pouvez-vous imaginer à quel point il est difficile pour eux de faire face aux conditions de conflit et de déplacement”? ajoute-t-elle.

"La Turquie ne perçoit aucune différence entre les enfants palestiniens et les enfants ukrainiens, européens, américains, turcs ou d'autres nations, a déclaré Mme. Erdogan, ajoutant : "Chaque enfant a droit à une éducation de qualité": "Chaque enfant a droit à un foyer sûr et confortable, ainsi qu'à une bonne éducation et à des soins de santé, quel que soit son lieu de naissance"

Israël agit avec des "réflexes structurels"

"Israël applique une méthode de sanction collective sans faire de distinction entre les hommes et les femmes, les enfants et les personnes âgées", a déclaré Mme. Erdogan.

"Ce qui se passe actuellement à Gaza ne peut même pas être décrit comme une guerre. Avec sa technologie d'armement de pointe, c'est un État qui répond par des réflexes organisationnels", a-t-elle ajouté, soulignant qu'Israël ne respectait pas les règles les plus fondamentales du droit international.

"Actuellement, en Palestine, un État belligérant commet clairement des crimes de guerre, assimilables à des crimes contre l'humanité, en violation des valeurs humanitaires universelles et du droit international. Nous ne pouvons pas considérer ces atrocités comme un problème qui ne concerne que la Palestine, la région ou les pays musulmans", a-t-elle déclaré...

Les personnes dotées d'une conscience, de toute l'Europe, défendent la juste cause de la Palestine et des millions de personnes protestent contre les "atrocités" d'Israël dans les rues, sur les places et dans les campus universitaires du monde entier, a ajouté Mme. Erdogan.

Concernant le récent sommet "Unis pour la paix en Palestine" qui s'est tenu à Istanbul, la première dame a déclaré que la Turquie poursuivait ses efforts intenses pour annoncer le "massacre" au monde et mettre fin aux attaques.

"Notre pays continuera à faire des efforts pour fournir toutes sortes de soutien au peuple palestinien dans le cadre des efforts d'aide humanitaire".

Soutien militaire des États-Unis à Israël

Mme. Erdogan a appelé tous les acteurs internationaux à coopérer pour parvenir à une paix durable à Gaza.

À propos de la multiplication des soutiens militaires des États-Unis à Israël, elle a déclaré qu'attiser les flammes du conflit revenait "en termes simples à participer à ce massacre".

"Les fusées, que les États-Unis ont aidé Israël à acquérir, visent les hôpitaux, les nouveau-nés en couveuse en soins intensifs, les écoles, les mosquées et les églises, ainsi que les ambulances transportant des patients et les camps de réfugiés. Qui peut donc affirmer que Washington joue un rôle constructif dans le conflit, alors qu'ils sont eux-mêmes complices de cet acte odieux ?

Le soutien indéfectible apporté à Tel-Aviv par un pays qui se présente "comme le leader de l'Occident" conduit à l'aggravation du conflit israélo-palestinien et constitue même une menace pour la paix et l'ordre mondial, a déclaré Mme Erdogan.

La Turquie appelle tous les pays qui souhaitent une paix juste et durable dans la région et dans le monde à écouter le cri des peuples pour la paix et à ne pas le faire taire, a-t-elle ajouté : "Ils doivent mobiliser toutes leurs ressources pour mettre fin aux conflits et appeler toutes les parties à respecter le droit international".

