Deux personnes sont mortes et au moins 20 ont été blessées lorsqu'une voiture a foncé sur une foule de partisans du président élu du Liberia, Joseph Boakai, ont indiqué mardi la police et le personnel hospitalier.

La police n'a pas donné la raison de l'incident, qui s'est produit lundi soir, mais un porte-parole du Parti de l'unité de Boakai a estimé qu'il s'agissait d'un acte délibéré.

Le conducteur a pris la fuite, a indiqué la police.

"Deux personnes sont mortes et une autre est dans un état critique", a déclaré Sia Wata Camanor, membre du personnel de l'hôpital John F. Kennedy (JFK) à Monrovia, la capitale.

Vingt autres personnes ont été blessées, a-t-elle déclaré à l'agence de presse AFP.

La police recherchait d'autres victimes dans les hôpitaux.

Le parti de M. Boakai a d'abord déclaré qu'au moins 10 personnes avaient été tuées lorsqu'une voiture a foncé sur un groupe de partisans qui faisaient la fête devant le siège de la formation politique vers 21 heures, heure locale (2100 GMT).

Vidéos choquantes

"La voiture a pris de la vitesse et a foncé sur les partisans, et à l'heure où nous parlons, une dizaine de personnes sont mortes", a déclaré à l'AFP le porte-parole du parti, Mohammed Ali.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des personnes ensanglantées gisant sur le sol, certaines recevant une assistance médicale.

M. Boakai a été officiellement déclaré vainqueur des élections de la semaine dernière, lundi, avec 50,64 % des voix, contre 49,36 % pour le président sortant George Weah.

Le président sortant et ancienne star du football a été salué à l'étranger pour avoir concédé et favorisé une transition non violente dans une région marquée par les coups d'État.

