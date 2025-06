Par Kudra Maliro

Le Togo va accueillir en mars 2024, la semaine de l’intelligence artificielle (SIA). L’événement qui sera organisé par la branche togolaise du Conseil International pour l'Intelligence Artificielle (CONIIA-Togo), a été annoncé le dimanche 19 novembre à Lomé.

"Cet événement est une belle opportunité pour les togolais de découvrir véritablement l’IA et ses avantages. La semaine de l’IA va certainement faire naître des vocations et va aider le pays à prendre une bonne avance en terme d’appropriation et d’utilisation de l’IA dans différents domaines" a déclaré à TRT Afrika, Noel Kokou Tadegnon, un journaliste basé à Lomé au Togo.

La sensibilisation du grand public, des étudiants, des décideurs et des institutionnels aux avancées de l'intelligence artificielle marquera cette rencontre.

M. Tadegnon affirme que le Togo a certainement compris que c’est une belle opportunité pour sa promotion et la promotion de l’IA et donc il ne peut accompagner le SIA qui réunira des acteurs mondiaux du domaine de l’IA.

Selon Jérôme Ribier, co-organisateur de l’événement, la SIA 2024 sera un rendez-vous de partage à travers des ateliers interactifs, des conférences informatives et des séances de démonstration pratique.

Alors que le Togo se distingue à la 23ème position en Afrique et occupe la 145ème place à l’échelle mondiale dans le classement d’Oxford Insights 2023 des pays les mieux préparés à l’adoption de l’intelligence artificielle, cette rencontre de mars devrait élever le pays au rang de leader dans le domaine du futur, selon le CONIIA-Togo.

Notons que cette première édition de la SIA sera co-organisée par le CONIIA-Togo et Human-AI qui est une structure spécialisée dans le développement des nouvelles technologies.

