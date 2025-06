La directrice du Renseignement national (DNI) Avril Haines s'est rendue au Rwanda et en RDC dimanche et lundi où elle s'est entretenue séparément avec le président rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi.

A la suite de ces entretiens, "les présidents Kagame et Tshisekedi s'engagent à prendre des mesures spécifiques pour réduire les tensions act uelles en répondant aux préoccupations respectives des deux pays en matière de sécurité", indique la Maison Blanche.

"Le gouvernement américain se félicite, et entend surveiller ces mesures visant à une désescalade" dans la région, ajoute le texte.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est récemment entretenu par téléphone avec les dirigeants de la RDC et du Rwanda, les incitant à la désescalade après une recrudescence des affrontements avec les rebelles opposés à Kinshasa.

Les combats se sont intensifiés depuis début octobre au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, entre la rébellion du M23 et l'armée de RDC (FARDC) alliée à des groupes armés pro-gouvernementaux.

La résurgence fin 2021 du M23 ("Mouvement du 23 mars"), rébellion majoritairement tutsi soutenue par le Rwanda voisin selon de nombreuses sources, a provoqué dans le Nord-Kivu le déplacement de centaines de milliers de personnes et alimenté une crise humanitaire quasi-permanente dans l'est de la RDC depuis près de 30 ans.