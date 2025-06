L'armée israélienne a accepté un accord d'échange d'otages et un cessez-le-feu temporaire avec le groupe palestinien Hamas dans la bande de Gaza, ont rapporté les médias locaux mardi.

"L'armée prévoit d'utiliser la trêve pour réorganiser ses forces en vue d'étendre son opération terrestre au sud de la bande de Gaza", selon le radiodiffuseur public KAN.

Selon la chaîne, l'accord proposé comprend un cessez-le-feu de quatre jours et la libération de 50 Israéliens détenus par le Hamas en échange de 150 Palestiniens emprisonnés en Israël.

Israël estime qu'au moins 239 Israéliens sont détenus par le Hamas à la suite d'une attaque transfrontalière le 7 octobre.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes dans la bande de Gaza à la suite de l'attaque du Hamas, tuant plus de 14 128 Palestiniens, dont 5 840 enfants et 3 920 femmes, selon les autorités sanitaires de l'enclave.

Des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont également été endommagés ou détruits par les attaques aériennes et terrestres d'Israël sur l'enclave assiégée.

Le nombre de morts israéliens s'élève quant à lui à environ 1 200, selon les chiffres officiels.