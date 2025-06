Les Forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé mardi qu'elles avaient interdit à leurs soldats d'établir tout contact avec les rebelles rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

"Toute violation de cette directive sera traitée avec rigueur, conformément aux lois en vigueur", a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge.

Les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont accrues à la suite de la reprise des combats entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23, l'un des groupes armés qui se battent dans l'est du Congo.

Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe rebelle M23 depuis sa résurgence en novembre 2021, ce que le Rwanda a toujours nié.

Kigali a pour sa part accusé l'armée congolaise de collaborer avec les FDLR, basées dans l'est du Congo.

Whashington appelle à la désescalade

L'annonce de l'armée est intervenue après que le directeur américain du renseignement national, Avril Haines, a eu des entretiens séparés avec le président rwandais Paul Kagame et le président de la RDC, Félix Tshisekedi, dans le but de désamorcer les tensions.

La présidence rwandaise a déclaré mardi que les entretiens du week-end avaient été "constructifs, axés sur les moyens de désamorcer les tensions et de s'attaquer aux causes profondes de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC".

La Maison Blanche a déclaré que la visite de M. Haines visait à obtenir des engagements de la part des deux dirigeants pour désamorcer les tensions dans l'est du Congo.

Kagame et Tshisekedi prévoient de prendre des mesures spécifiques pour réduire les tensions en répondant aux préoccupations sécuritaires respectives des deux pays, selon le communiqué de la Maison Blanche.

Le gouvernement américain suivra de près les mesures prises par la RDC et le Rwanda pour apaiser les tensions.

Les attaques des FDLR contre les rebelles du M23 auraient exacerbé les tensions entre la RDC et le Rwanda, selon un rapport du secrétaire général des Nations unies publié au début du mois d'août.