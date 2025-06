Par Firmain Eric Mbadinga

Un motoculteur est une machine motorisée de taille moyenne utilisée par les agriculteurs pour labourer la terre. Celui conçu par Ndiaga Diop, un étudiant sénégalais de 24 ans, présente des caractéristiques distinctes dans un secteur où ces appareils, souvent fabriqués hors d'Afrique, se comparent, le plus, par la puissance de leur moteur.

Ndiaga Diop affirme que son motoculteur, à lui, est innovent, parce qu'il est thermique et donc moins polluant, et parce qu'il offre, dans le même temps, la possibilité de bien labourer la terre.

Le caractère innovant du motoculteur de Ndiaga Diop a d'ailleurs été reconnu par ses enseignants et encadreurs de l’institut supérieur de Technologie European Management à Dakar au Sénégal.

"Notre motoculteur a été conçu avec un accent particulier sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Les fonctionnalités telles qu’une maniabilité exceptionnelle le rendent accessible même aux utilisateurs novices tout en offrant une efficacité accrue pour les professionnels de l'agriculture" fait valoir l’inventeur, originaire du pays de la teranga (hospitalité).

"En outre, nous avons intégré des éléments de durabilité et de longévité, assurant une performance constante sur le long terme. Les matériaux de haute qualité et les composants résistants à l'usure font de notre motoculteur un investissement fiable pour les agriculteurs et les jardiniers" ajoute-t-il.

Pour sa soutenance, dont les travaux portaient justement sur cet appareil, Ndiaga Diop a obtenu une note de 18/20 , assortie de la mention ''Excellent''. Diop a décroché ainsi sa licence en électromécanique. C'est également lui le major de sa promotion sortie ce mois de novembre.

L’inspiration

Si Diop a imaginé et conçu cet appareil, c'est pour faciliter la tâche aux cultivateurs dont il a souvent été témoin des efforts dans son village de Wakhaldiam, dans le centre-ouest du Sénégal, ainsi que dans le pays tout entier.

'' En observant les défis auxquels les gens sont confrontés dans le domaine agricole, j'ai été motivé à trouver une solution innovante. Mon objectif était de simplifier leur travail et de créer quelque chose de pratique qui améliore la vie quotidienne des agriculteurs. En faisant des recherches approfondies et en restant attentif aux besoins des utilisateurs, j'ai pu concevoir cette invention en cherchant à résoudre de manière efficace et novatrice le problème identifié" explique l’inventeur.

Après l’étape de l’identification du besoin et celle des recherches préliminaires sur le sujet, Ndiaga Diop a passé en revu les points qui pouvaient être améliorés pour optimiser le rendement agricole des cultivateurs.

"J'ai élaboré un plan détaillé, définissant les objectifs spécifiques que je cherchais à atteindre avec le projet. Le travail a débuté par la collecte de données chez les paysans, la réalisation d'analyses et la consultation d'experts du domaine. Une fois que j'avais une compréhension solide du contexte, j'ai entamé la phase de conception de la machine en élaborant des prototypes et des modèles préliminaires".

"J'ai procédé à des itérations, en recueillant des commentaires auprès de collègues et d'experts, pour affiner davantage le concept. Par la suite, j'ai mis en œuvre les aspects techniques du projet, en veillant à maintenir une approche agile pour pouvoir m'adapter aux défis rencontrés" explique en détail celui qui fait la fierté de toute une communauté.

Lire aussi :

RDC: un robot pour sauver des vies

Selon le Fonds international de développement agricole (FIDA), 57% de la population rurale sénégalaise est pauvre. Cette pauvreté s’explique entre autres par une répartition inégale des investissements publics dans un pays où il y a presque qu'autant de populations urbaines que de populations rurales parmi les 18 millions d'habitants.

Dans un tel décor, l'outil qu'apporte Ndiaga Diop pourrait être d'une utilité non négligeable, d'autant que le jeune Sénégalais insiste sur la fiabilité, l'originalité et l'accessibilité de son invention.

"Notre motoculteur est innovant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il intègre une technologie avancée, dotée d’une gamme variée d’accessoires en option, le moteur est à faible émission, fiable et robuste, très facile à utiliser, ce qui améliore considérablement son rendement tout en réduisant son impact environnemental" déclare Ndiaga Diop.

Le chemin qui a conduit à la réalisation de ce qui au départ n’était qu’une simple idée, a été pavé par des encouragements et l'expertise de nombreuses personnes. Lors de la phase d’exécution, Diop s’est entouré d’une équipe interne, composée de deux personnes.

Ensuite, il a eu le soutien d’encadreurs, et d’experts, avec le concours de son établissement. Pour avoir un avis pratique et objectif sur son projet, le nouveau diplômé et son équipe ont sollicité les retours des agriculteurs tout au long du processus de développement du motoculteur.

"Leurs commentaires ont été précieux pour affiner les fonctionnalités du motoculteur et garantir qu'il réponde réellement aux attentes du marché. Dans l'ensemble, la réalisation de notre motoculteur a été le fruit d'une collaboration étroite entre notre équipe interne, et les utilisateurs, démontrant la puissance de la collaboration et de l'expertise collective" témoigne Ndiaga Diop d’un ton fier.

Afin de tester l’efficacité et la pertinence de cette invention, Diop et son équipe ont lancé des essais, avec la participation d’agriculteurs qui, disent-ils, ont apprécié la machine. Les agriculteurs et les jardiniers qui ont utilisé le motoculteur thermique ont souligné "sa facilité d'utilisation, sa puissance et son efficacité dans le travail du sol".

L’inventeur sénégalais de 24 ans dit que pour le moment, il n’a pas reçu d’offres d’investisseurs publics ou privés en vue d’une commercialisation de son invention. En espérant que les offres suivent, Ndiaga Diop fait savoir au passage, son envie de participer à des foires internationales agricoles.

Sur la liste des ambitions de Ndiaga Diop figurent également, la possibilité est de contribuer à la réduction des coûts d’investissements des agriculteurs, tout comme la création des machines agricoles modulaires et adaptables, capables de répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs dans différentes régions du monde.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhAtsApp