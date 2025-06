Le ministre centrafricain des Sports, de la promotion de la Jeunesse et de l'Education civique, Aristide Briand Reboas, a salué lundi à Bamako la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne, affirmant que le Mali est devenu "un point de repère pour l'éveil des consciences" en Afrique.

Le responsable du gouvernement centrafricain, la tête d'une délégation, a rencontré son homologue malien, puis le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.

M. Reboas a délivré un message de soutien du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et de son peuple au peuple malien et à son armée, suite à la reprise de la ville de Kidal, repassé sous le contrôle de l'Etat après plus d'une décennie d'occupation par des groupes armés notamment les céssessionniste toureg du Mouvement de Libération de l'Azawad (MNLA).

Une communauté de destin

"Les différentes crises que nous avons traversées nous a créé obligatoirement une communauté de destin. Nous étions passés par là où le Mali est passé avec les mêmes ralités, nous étions donc les premiers supporters du Mali. Aujourd'hui, nous célébrons la République dans son entièreté", a déclaré le ministre centrafricain à sa sortie d'audience.

Le responsable centrafricain a félicité le Mali "pour son orientation diplomatique assumée qui a permis de créer des conditions de reconquête de territoires".

"Nous savions que nous avons gagné cette fois-ci la guerre mais la bataille va continuer dans les opinions. Il y aura encore des choses à faire. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir, que l'on vous sorte des rapports pour dire qu'il y a eu des massacres, de ceci ou de cela. Nous, les Pan Africains, nous y préparons", a prévenu M. Reboas.

Point de repère

Il a souligné que le Mali était devenu "un point de repère pour l'éveil des consciences", ajoutant que "cette victoire n'est pas seulement pour le peuple malien mais c'est une victoire pour l'Afrique".

Le minsitre centrafricain des Sports, de la promotion de la Jeunesse et de l'education civique a invité les politiques à suivre leurs armées dans leurs stratégies de sécurisation des territoires nationaux.