Par Sylvia Chebet

D'une ruelle étroite au milieu des bidonvilles tentaculaires de Mathare, situés dans la banlieue est de la capitale kenyane, Nairobi, sort un groupe d'adolescents vêtus d'une tenue blanche semblable à celle d'un équipage spatial, épées à la main.

Ce sont les escrimeurs de l'équipe nationale. Leur terrain d'entraînement est un tronçon de la longue route goudronnée qui traverse ce quartier informel poussiéreux et densément peuplé, couvert de toits en tôle rouillée et d'un labyrinthe de câbles électriques.

Faruq Mburu Wanyoike, leur entraîneur, attribue à l'escrime le mérite d'avoir marqué un tournant dans sa vie.

"Je suis tellement reconnaissant de la seconde chance que Dieu m'a donnée", déclare-t-il à TRT Afrika, faisant allusion à la façon dont l'escrime l'a sevré de la criminalité et a donné un but à sa vie.

À peine dix ans plus tôt, Faruq s'est retrouvé face à face avec la mort lors d'une scène de vol à main armée.

C'est un moment d'effroi qui défile devant ses yeux de temps en temps, lorsqu'il regarde ses pupilles qui font des allers-retours avec leurs fleurets d'escrime pointés l'un vers l'autre.

"Je ne voudrais pas qu'ils soient entraînés dans le genre de vie que je menais à l'époque", explique Faruq entre deux longues pauses pour essuyer les larmes qui inondent ses yeux avec ses mains gantées, un casque pressé entre son coude gauche et sa côte.

"Je suis ému parce qu'ils vivent dans le même quartier que celui où j'ai grandi. Ils sont confrontés aux mêmes défis que moi."

Des histoires similaires

Certains des jeunes escrimeurs se sont confiés à leur entraîneur et lui ont fait part d'expériences qu'il ne connaît que trop bien. Faruq craint que ces expériences ne les entraînent sur la pente glissante de la criminalité.

En leur apprenant l'escrime, il ne se contente pas d'encourager leur talent pour ce sport, mais il s'efforce aussi de leur faire changer d'avis lorsqu'ils hésitent.

Sa phrase préférée pour les adolescents ? "Ne laissez pas votre environnement vous définir". La plupart des garçons et des filles encadrés par Faruq ont fermé l'école et s'entraînent tous les jours de la semaine. Leurs combats quotidiens offrent un divertissement non sollicité aux passants et aux vendeurs qui bordent les routes.

"L'escrime est connue pour être un sport bourgeois. Nous voulons combler le fossé et amener ce sport dans la rue, le quartier, le ghetto", explique Faruq.

Échapper à la criminalité

Faruq se souvient de son enfance, à l'époque où les gangs criminels contrôlaient la majeure partie du quartier de Mathare, et de la façon dont il a été initié à la criminalité avant même d'avoir trouvé un sens à sa vie.

Le style de vie tape-à-l'œil des garçons du quartier impliqués dans ces gangs avait attiré l'attention de Faruq, alors âgé de neuf ans. Il demandait innocemment à sa mère de le laisser passer du temps avec eux. Elle l'y autorise, sans trop savoir ce que font les nouveaux amis de son enfant.

"J'allais donc où ils allaient, je m'asseyais où ils s'asseyaient et j'écoutais ce qu'ils disaient", se souvient Faruq.

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils l'entraînent dans leur monde sombre et dangereux. Ils brandissaient des armes, les nettoyaient, comptaient l'argent ici et là, et je me demandais : "Ce sont des policiers ? J'étais jeune et naïf", raconte Faruq.

Bien qu'enfant, il se sentait lié par un code de secret non écrit qui l'empêchait de partager ce qu'il voyait avec qui que ce soit. À l'âge de 12 ans, Faruq a été préparé à transporter des armes dans son sac d'école, tâche dont il s'est acquitté avec diligence.

Quelques années plus tard, Faruq a appris à manier une arme à feu. Il allait bientôt faire partie des sorties criminelles du gang.

"J'étais le plus jeune de tous", raconte-t-il. "On sortait les armes, mais je ne pouvais pas me résoudre à tirer sur quelqu'un... Mon instinct me disait que ce n'était pas bien."

C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que le crime avait un prix élevé à payer, y compris la mort.

"L'un après l'autre, mes amis ont été abattus. J'ai compris qu'il s'agissait d'un jeu qui se terminerait mal", explique-t-il.

Leçons de vie

"Le crime ne paie pas, mais il vous prend beaucoup", dit toujours Faruq aux jeunes escrimeurs sur le fil du rasoir.

Il l'a échappé belle au moins deux fois au cours de sa carrière criminelle. Il se souvient parfaitement qu'une nuit, le gang dont il faisait partie s'est lancé à la poursuite d'un homme d'affaires qui transportait trois millions de shillings kenyans, soit l'équivalent de 30 000 dollars. Ils l'ont pris en chasse.

"Mais à notre grande surprise, lorsque nous nous sommes approchés de lui, il a volontairement arrêté la voiture... Nous étions censés l'arrêter".

Faruq ne sait plus où il en est. Ses amis criminels sont restés inflexibles, déterminés à obtenir l'argent. Ils ne se doutaient pas qu'il s'agissait d'un coup monté.

"À partir de là, la police s'est jetée sur nous. Les armes fusaient et les balles pleuvaient", raconte-t-il à TRT Afrika.

Faruq a vu deux de ses amis tomber sous une pluie de balles alors qu'il courait se mettre à l'abri. Une balle lui a effleuré une côte et une autre l'a atteint à la jambe. Il s'est réfugié dans une rivière voisine couverte d'immondices.

"Je suis resté assis dans l'eau pendant trois heures, à réfléchir à ma vie en attendant que la police s'en aille", raconte Faruq.

"C'est ce jour-là que j'ai décidé de ne plus jamais retomber dans la criminalité.

Peu de temps après, le destin lui a fait croiser le chemin du secrétaire général de la Fédération kényane d'escrime, Stephen Okalo Kuya, dans un centre de danse et de remise en forme.

Kuya a immédiatement pensé que Faruq avait un physique d'athlète et lui a demandé s'il serait intéressé par l'escrime. Le jeune homme n'avait jamais entendu parler de ce sport et avait besoin que Kuya lui montre ce que cela signifiait.

"Dès que j'ai vu les lames, je me suis rappelé les avoir vues dans des films. Je suis immédiatement tombé amoureux de ce sport", se souvient Faruq.

Kuya l'a entraîné pendant environ un an avant qu'il n'obtienne une bourse d'études en Afrique du Sud, où il a obtenu un certificat en sciences de la condition physique et de l'entraînement ainsi qu'un diplôme en escrime en 2021.

En 2022, il s'est rendu au Caire, en Égypte, pour son tout premier championnat et était le seul Kenyan dans l'arène. Il se rend ensuite à Milan, en Italie, pour les championnats du monde d'escrime senior.

Il devrait à nouveau représenter le Kenya lors des qualifications pour les Jeux olympiques africains qui se dérouleront en Algérie en 2024.

Un berceau de talents

Dans son jardin de Mathare, Faruq a 45 escrimeurs sous son aile. Son équipe Tsavora Fencing Team Mtaani a formé 15 escrimeurs talentueux qui font désormais partie de l'équipe nationale.

Les jeunes de Faruq devraient représenter le Kenya l'année prochaine lors des championnats du monde juniors et seniors en Arabie Saoudite et au Maroc, une réussite qui le remplit de fierté.

"Je veux qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes... En tant qu'athlète, vous devez être discipliné. Il faut être déterminé. Il faut avoir du cran", dit-il.

Malgré les difficultés de financement, Faruq est déterminé à être un catalyseur de changement.

Il rêve d'introduire ce sport dans les écoles du pays par le biais d'une initiative qu'il a baptisée "Books & Blades" (livres et lames) - une entreprise qui, selon lui, permettra à de nombreux enfants et jeunes d'échapper aux griffes de la criminalité.