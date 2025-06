Le 22 novembre marque le 46e jour du conflit israélo-palestinien qui a été déclenché par une attaque surprise du Hamas le 7 octobre 2023.

Avec plus de 14 100 Palestiniens tués, plus de 27 000 blessés et environ 1,5 million de Palestiniens déplacés, le blocus israélien des territoires palestiniens occupés et le bombardement de la bande de Gaza constituent un véritable génocide et ont provoqué l'une des pires crises humanitaires que le monde ait connues ces dernières années.

En outre, l'escalade de la violence a rappelé au monde entier l'occupation illégale de la Palestine par Israël, qui dure depuis des décennies et qui défie depuis toujours le droit international et le droit humanitaire.

Réactions africaines au conflit

Les pays africains ont présenté des réactions officielles mitigées aux événements du 7 octobre, dont on peut dire qu'elles sont conformes à leurs positions respectives à l'égard des tensions historiques entre Israël et la Palestine.

Certains pays ont exprimé leur soutien au droit d'Israël à l'autodéfense, tandis que d'autres ont plus directement exprimé leur soutien à l'autodétermination palestinienne et à la résistance à l'occupation israélienne.

Quelques pays ont toutefois adopté une position plutôt neutre et maintenu leurs appels à la priorité des droits de l'homme, à la nécessité d'un cessez-le-feu et à la référence à une solution à deux États.

Si ces réactions sont mitigées, elles reflètent les relations des pays avec Israël et la Palestine, leurs intérêts politiques et économiques et leurs relations avec des pays, tels que les États-Unis, qui ont exprimé leur propre position sur le conflit.

Cette situation a contribué à la polarisation et à la politisation du paysage international, comme en témoignent les récentes déclarations des représentants des pays aux Nations unies (ONU) concernant les termes des projets de résolution qui ont été déposés sur le conflit.

Bien que chaque résolution cherche à résoudre le conflit, de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à la priorité accordée aux pauses humanitaires, le bombardement de la bande de Gaza se poursuit et, par extension, l'érosion des principes qui font la fierté du système international, tels que les droits de l'homme, l'autodétermination et le droit international, se poursuit.

Agenda africain pour la paix

Forts d'une expérience directe de la colonisation, des crises humanitaires et de la réconciliation, les pays africains doivent être incités à faire plus que contribuer à un statu quo polarisant ou au courant diplomatique dominant.

L'intensité croissante de ce conflit offre aux pays africains une occasion immédiate d'être la force motrice d'un nouvel agenda audacieux pour la paix, un agenda qui revigore fondamentalement la conscience collective avec une reconnaissance globale des droits de l'homme, du droit international et humanitaire, de la paix positive et de l'autodétermination.

Un tel programme nécessite une approche à plusieurs niveaux qui commence par l'appel des pays africains à un cessez-le-feu immédiat dans tous les territoires palestiniens occupés.

À l'heure actuelle, un cessez-le-feu reste l'option la plus viable pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines et une catastrophe humanitaire.

Si les déclarations diplomatiques individuelles des nations africaines peuvent renforcer l'appel à un cessez-le-feu permanent, il serait peut-être plus efficace que les pays africains soulignent leur force collective et leur consensus en utilisant des plateformes telles que l'Union africaine, les organisations régionales, le partenariat pour la paix et la sécurité et les groupements bi- ou multilatéraux.

En outre, les pays africains peuvent parrainer, présenter et voter une résolution appelant à un cessez-le-feu à l'Assemblée générale des Nations unies. Après tout, les pays africains constituent le plus grand bloc de votants et ont donc le potentiel d'exercer une influence collective significative.

Appeler à un cessez-le-feu éviterait d'atténuer le conflit et d'aborder le débat polarisé et politisé au niveau international, tout en soulignant la terrible crise humanitaire qui s'est ensuivie et qui ne peut être résolue que si les bombardements d'Israël cessent.

C'est pourquoi un deuxième élément de l'agenda proposé pour la paix s'impose : les pays africains doivent montrer la voie en fournissant et en demandant une aide humanitaire soutenue à tous les territoires palestiniens occupés, en particulier à Gaza.

Ce faisant, les pays africains peuvent renforcer leur présence internationale, améliorer leur crédibilité et démontrer leur engagement en faveur des valeurs humanitaires et du respect des normes internationales en matière de droits de l'homme.

En outre, il convient de noter que l'effort de reconstruction post-conflit dans toute la Palestine sera massif, ce qui donne aux nations africaines l'occasion d'engager des ressources, du temps et des efforts en faveur de la réhabilitation palestinienne.

Le troisième élément, qui souligne les éléments susmentionnés, est la pression diplomatique et la diplomatie préventive. Les pays africains doivent exercer une pression diplomatique constante sur les principaux acteurs du conflit afin d'obtenir un cessez-le-feu et de renforcer les efforts d'aide humanitaire.

La pression diplomatique peut prendre la forme de déclarations diplomatiques cohérentes, d'un engagement à haut niveau et d'un engagement officiel à soutenir la médiation.

D'autre part, la diplomatie préventive est d'autant plus pertinente que le risque d'instabilité régionale totale augmente à mesure que les pays voisins s'impliquent dans le conflit. La pression diplomatique et la diplomatie préventive peuvent toutes deux créer les conditions d'une médiation et d'un engagement en faveur de la paix et de la stabilité à long terme.

Le dernier élément est la médiation. Les pays africains devraient se porter volontaires pour servir de médiateurs dans des pourparlers formels et inclusifs entre tous les acteurs du conflit.

La médiation est depuis longtemps considérée comme une plate-forme constructive permettant à toutes les parties impliquées d'engager un dialogue constructif sous l'égide de la diplomatie afin de parvenir, au moins, à une forme de paix négative.

Les pays africains expérimentés en matière de médiation, de justice transitionnelle post-conflit et de réconciliation sont peut-être les mieux placés pour proposer une médiation avec le soutien d'organisations internationales telles que les Nations unies ou l'architecture de paix et de sécurité existante, comme le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Ce faisant, les pays africains peuvent démontrer à la communauté internationale que ce conflit va au-delà des deux nations impliquées, ou même de la région, mais que la paix et la réconciliation sont dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté internationale, et que la médiation doit donc être un effort d'unité.

Un programme africain pour la paix peut être une contribution cruciale pour changer le cours du conflit actuel et maintenir la fibre du système international basée sur les valeurs que ce conflit a remis en question.

Avec la récente escalade de violence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés et son opération terrestre meurtrière, qui a vu la bande de Gaza prise pour cible par voie terrestre, aérienne et maritime, la question n'est plus de savoir comment la guerre va se terminer, mais pourquoi elle n'a pas encore eu lieu - il est temps d'agir.

L'auteur, Aaliyah Vayez, est une spécialiste des relations internationales d'origine sud-africaine, consultante en réglementation mondiale et en affaires gouvernementales à Londres. Elle a représenté l'Afrique du Sud dans les domaines de la diplomatie et du développement aux niveaux national et international.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.