L'UEFA a annoncé mercredi qu'elle avait infligé au Celtic une amende de 29 000 euros (31 582 dollars) pour un certain nombre d'incidents survenus lors du match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l'Atletico Madrid le 25 octobre, qui s'est soldé par un match nul 2-2.

Le club écossais a été condamné à payer 17 500 € pour avoir affiché "un message provocateur de nature offensante", 8 000 € pour avoir bloqué les passages publics avec ses supporters et 3 500 € pour avoir allumé des feux d'artifice.

L'UEFA a également infligé une amende de 3 000 euros à l'Atletico Madrid pour l'allumage de feux d'artifice par ses supporters, ainsi qu'un avertissement pour "comportement inapproprié de l'équipe" lors du même match.

Le groupe de supporters Green Brigade, qui a été interdit par le club écossais en octobre d'assister à ses matches à l'extérieur, a continué à manifester son soutien à la Palestine en arborant son drapeau lors de plusieurs matches.

Le Celtic a par ailleurs été condamné à une amende de 23 400 euros pour avoir allumé des feux d'artifice dans les tribunes lors de son premier match de la phase de groupe contre Feyenoord à Rotterdam.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes dans la bande de Gaza à la suite d'une offensive lancée par le groupe palestinien Hamas le 7 octobre.

Le nombre de personnes tuées dans les attaques aériennes et terrestres israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'élève à 14 532, dont plus de 6 000 enfants et 4 000 femmes, a déclaré mercredi le bureau des médias de l'enclave assiégée.

