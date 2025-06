De nombreuses personnalités marocaines, dont d'anciens ministres, ont exhorté mercredi les autorités à annuler l'accord de normalisation du pays avec Israël en signe de solidarité avec le peuple palestinien.

Parmi les signataires figurent l'ancien ministre de la justice Mustafa Ramid, l'ancien ministre de l'éducation Lahc en Daoudi, l'éminent islamologue Ahmed Raïssouni, ainsi que des écrivains et des avocats.

"La normalisation ne fait qu'accroître l'intransigeance d'Israël, qui continue de tuer et d'expulser le peuple palestinien", indique la déclaration.

Lire aussi :

Gaza, lieu "le plus dangereux au monde pour un enfant", dénonce la patronne de l'Unicef

La pétition demande au gouvernement de fermer définitivement le bureau de liaison israélien à Rabat et de retirer le bureau de liaison marocain à Tel Aviv.

L'accord

En décembre 2020, les deux pays ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques, suspendues en 2000 à la suite du déclenchement de la deuxième Intifada palestinienne.

Le Maroc est le quatrième pays arabe à avoir accepté de normaliser ses relations avec Israël en 2020, après les décisions similaires des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Soudan.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes dans la bande de Gaza à la suite d'une attaque surprise du groupe palestinien Hamas le 7 octobre.

Le nombre de personnes tuées dans les attaques aériennes et terrestres israéliennes sur la bande de Gaza depuis cette date s'élève à 14 532, dont plus de 6 000 enfants et 4 000 femmes, a déclaré mercredi le bureau des médias de l'enclave assiégée.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp