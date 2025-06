Le général Tiani choisit le Mali pour sa première visite à l'étranger

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont créé une "Alliance des Etats du Sahel" (AES) qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des trois Etats et des liens économiques renforcés.