Depuis son accession au pouvoir lors du premier transfert démocratique du Liberia depuis la guerre civile jusqu'à sa gracieuse concession six ans plus tard, George Weah a été salué pour avoir respecté le principe du fair-play après avoir perdu une élection présidentielle serrée.

L'appel téléphonique qu'il a passé vendredi pour féliciter le président élu, Joseph Boakai, a permis d'apaiser les tensions dans ce pays fragile.

"Le Liberia a gagné", a déclaré Weah à la radio après l'annonce des résultats.

L'évolution politique au Liberia est considérée comme inhabituelle en Afrique occidentale et centrale, où plusieurs pays ont connu ces dernières années des coups d'État militaires et des prolongations controversées de mandats présidentiels.

"Il n'est pas normal qu'un président reconnaisse sa défaite dans notre région. Étant donné que l'élection était serrée et que le président a reconnu sa défaite, je pense que c'est louable", a déclaré Adama Dempster, secrétaire général de la plateforme de défense des droits de l'homme du Liberia.

Les blessures de la guerre civile

"Il (Weah, ndlr) a prouvé qu'il était en rupture avec le style politique de l'Afrique de l'Ouest", a déclaré M. Dempster à TRT Afrika.

M. Weah, 57 ans, ancienne star internationale du football, a dû faire face à un peloton très dense de 19 candidats au premier tour, avant que la course ne se réduise à deux candidats au second tour. Il a perdu avec une marge de seulement 20 567 voix. L'ancien joueur mondial de la Fifa a été élu pour la première fois en 2017.

Le pays a connu deux guerres civiles successives entre 1989 et 2003, qui ont fait quelque 250 000 morts, mais le pays s'est progressivement redressé grâce à la consolidation de la démocratie.

"Le Liberia est devenu un exemple classique (d'une démocratie qui fonctionne). Nous avons eu des élections successives depuis la fin de la guerre civile et ces élections n'ont été marquées par aucune forme de fraude ou de truquage", a ajouté M. Dempster.

Les inquiétudes de la communauté internationale quant à d'éventuelles violences post-électorales ont été vives après que des affrontements sporadiques entre partisans de différents candidats ont été signalés lors du premier tour de l'élection en octobre. Il y a également eu des tensions communautaires et régionales.

La CEDEAO secouée

Cette situation a incité le bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, à mettre en garde contre toute déclaration de victoire prématurée et à avertir qu'elle tiendrait les instigateurs de la violence pour responsables de toute instabilité.

"La CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale les tiendront pour responsables de toute action susceptible de conduire à la violence et à l'instabilité".

Le bloc des 15 pays d'Afrique de l'Ouest a lui-même lutté pour endiguer une nouvelle instabilité qui a vu des prises de pouvoir militaires balayer quatre de ses membres en trois ans, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été secoué par une menace pour la démocratie au Liberia.

Les élections étaient les premières depuis le départ des soldats de la paix de l'ONU, déployés après la fin officielle des guerres civiles en 2003.

Bien que le Liberia soit sorti indemne des élections, les défenseurs des droits de l'homme et les militants affirment qu'il existe encore des divisions de longue date qui doivent être résolues à court terme.

L'unité du Liberia

"Je pense que le défi actuel est de rassembler tous les Libériens, de créer une atmosphère de guérison nationale, de coexistence et, bien sûr, un processus de réconciliation", a ajouté M. Dempster.

Dans son discours de concession, Weah a rappelé à son successeur que " le faible écart entre les résultats révèle une profonde division au sein de notre pays ".

Il a ajouté : "Guérissons les divisions causées par la campagne et rassemblons-nous en tant que nation et peuple uni".

Le président élu Boakai l'a reconnu et a profité de son premier discours depuis l'élection pour appeler à l'unité afin de reconstruire le pays et assurer une transition "en douceur et pacifique".

"Les élections sont maintenant terminées et nous devons nous unir comme un seul peuple pour reconstruire notre pays", a déclaré M. Boakai mardi.

"J'implore tous les Libériens, indépendamment de leur origine ethnique, de leur pays, de leur religion ou de leur appartenance à un parti politique, de se joindre à nous dans ce voyage pour sauver notre pays", a-t-il ajouté.

