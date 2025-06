La délégation représentant le barreau d’Istanbul est composée d'experts juridiques turcs, dont Cuneyt Yuksel, président de la Commission de la Justice de la Grande Assemblée nationale turque et député AK Parti d'Istanbul, Ahmet Sorgun, député AK Parti de Konya de la 27e législature, Yasin Samli, président du Barreau d'Istanbul N°2, et une délégation de 15 experts juridiques.

S'exprimant devant le bâtiment de la CPI, Yuksel a souligné l'urgence d’instruire les atrocités commises.

Au cours de leur visite, la délégation a engagé des discussions productives avec le Bureau du procureur de la CPI et l'Unité de participation des victimes, fournissant une analyse détaillée des attaques d'Israël sur Gaza dans le cadre du droit international humanitaire.

Yuksel a révélé des statistiques alarmantes, affirmant que depuis le 7 octobre, plus de 15.000 civils innocents ont tragiquement perdu la vie dans les attaques en cours.

"Nous sommes confrontés à une atrocité indescriptible", a-t-il déploré.

Yuksel a noté que plus de 200 travailleurs de la santé, des dizaines de travailleurs de la défense civile et des journalistes ont été tués dans les attaques d'Israël jusqu'à présent.

"Chaque endroit où les civils se sont réunis est devenu la cible directe des attaques. Nous sommes confrontés à une terrible injustice, une haine terrible. Un génocide rappelant Srebrenica et Khojaly est en train d'être commis", a-t-il déclaré.

Yuksel qui a appelé à demander des comptes aux responsables a , expliquant que même si Israël n'est pas partie à la Cour pénale internationale (CPI), les responsables israéliens peuvent être poursuivis puisque la Palestine en est un pays partie.

"À cet égard, la destination ultime est la CPI. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Notre plainte concerne la garantie que la CPI mène les processus nécessaires de manière efficace et efficiente", a-t-il ajouté.

Yuksel a souligné que le chemin vers la paix dans la région passe par la création d'un État palestinien indépendant et souverain avec sa capitale à Jérusalem, dans les frontières de 1967 et possédant une intégrité géographique.

"À cet égard, la Turquie continuera ses initiatives tant parmi les pays de la région qu’auprès des organisations internationales telles que l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et l'ONU, pour prendre des mesures en vue de résoudre le problème", a-t-il assuré.

Mustafa Deniz, l'un des avocats de la délégation ayant contribué à la rédaction de la pétition, a déclaré que dans le dossier de preuves en 3 parties qu'ils ont préparé pour la CPI, il y a des enregistrements vidéo, des photographies, des déclarations de témoins et des déclarations de victimes.

"Notre dossier comprend des enregistrements vidéo, des photographies et des déclarations de victimes. Nous avons obtenu des images vidéo et photographiques des archives d'Anadolu. Je pense que notre réunion est significative pour exprimer clairement notre soutien aux Palestiniens et leurs griefs" a fait savoir Deniz.

