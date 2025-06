La Somalie a été admise dans le bloc régional de l'Afrique de l'Est, l’EAC, devenant ainsi le huitième membre du bloc vendredi.

La décision a été prise lors du sommet extraordinaire de la Communauté des pays de l'Afrique de l'Est à Arsusha, en Tanzanie, où les chefs d'État des pays membres ont discuté d'un certain nombre de questions affectant la région.

"La Somalie a des frontières communes avec un État partenaire de l'EAC, à savoir le Kenya, et entretient des liens historiques, linguistiques, économiques et socioculturels étroits avec tous les États partenaires de l'EAC", a déclaré la Communauté de l'Afrique de l'Est dans un communiqué publié avant cette décision.

Le pays "possède le plus long littoral national d'Afrique, soit plus de 3 000 km, reliant l'Afrique à la péninsule arabique, que la région exploitera pour accroître le commerce intrarégional", a ajouté la Communauté de l'Afrique de l'Est.

La Somalie rejoint désormais le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo et la République-Unie de Tanzanie au sein du bloc.

