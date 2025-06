"Israël commet un crime de guerre en coupant l'électricité, l'eau et la nourriture, et essaie d'empêcher que l'oppression que subit la population de Gaza soit entendue en coupant leur communication avec l'extérieur", a déclaré vendredi le président turc, dans un message vidéo envoyé au Sommet de la Communication Stratégique Internationale à Istanbul.

"Les civils délibérément visés par Israël ne se limitent pas aux enfants et aux femmes. Israël tue également des journalistes qui tentent de révéler au monde la tragédie humanitaire à Gaza malgré toutes les difficultés", a ajouté Erdogan précisant que plus de 60 journalistes ont été tués jusqu'à présent dans les attaques israéliennes.

Il a également dénoncé le “silence de la communauté internationale” et l'”inefficacité totale” du Conseil de sécurité de l'ONU face aux crimes de guerre perpétrés par Israël.

L’Etat hébreu a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre.

Le bilan des victimes palestiniennes des attaques israéliennes sur la bande de Gaza a atteint 14 854 morts, a déclaré jeudi le bureau des médias du gouvernement dans l'enclave sous blocus.

Parmi les victimes figurent 6 150 enfants et plus de 4 000 femmes, tandis que plus de 36 000 personnes ont été blessées. Le bilan israélien officiel s'élève à 1 200 morts.

