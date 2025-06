Le transport public est un outil fondamental qui facilite l'accès aux emplois, aux services, aux soins de santé, à l'éducation et aux opportunités sociales, qui sont essentiels à la vitalité socio-économique et à la qualité de vie.

En tant que catalyseur de l'accès aux opportunités, les transports publics sont essentiels à la promotion du développement durable, du bien-être des communautés et de la croissance inclusive.

Les transports publics sont confrontés à des défis dans le monde entier, mais les obstacles sont graves, variés et nombreux dans les pays africains.

Les ajustements structurels imposés par les institutions financières internationales, par exemple la Banque mondiale et le Fonds monétaire international au cours des années 1980 et 1990, accélèrent le démantèlement de nombreux systèmes de transport publics.

Parallèlement, l'intensité de l'augmentation de la demande due à la croissance rapide de la population, à l'urbanisation et à l'expansion des lotissements à faible densité autour des villes africaines a conduit les communautés locales à s'adapter en utilisant des systèmes de transport informels en plein essor.

Au fur et à mesure que ces systèmes de transport informels évoluaient, ils ont pris de nombreuses formes et modes tels que les minibus, les taxis, les motos-taxis et les véhicules à trois roues qui constituent ce que l'on appelle le transport adapté.

Le transport adapté est le plus grand fournisseur de transport public en Afrique, avec une proportion de 58 % au Cap, 87 % à Nairobi et 86 % à Accra (Behrens et al., 2016).

Perturbations des transports

Il existe des systèmes de bus rapides dans certaines villes africaines telles que Lagos au Nigeria, Dar es Salaam en Tanzanie, Tshwane (Pretoria) en Afrique du Sud, entre autres.

Les systèmes BRT fonctionnent souvent sur des voies réservées, offrant des temps de parcours rapides et prévisibles, et sont exploités par de grands véhicules qui transportent efficacement un grand nombre de personnes.

Ils sont perçus comme une mobilité efficace, verte et inclusive, reflétant l'aspiration à un transport urbain durable en Afrique. Mais les services actuels de BRT ne représentent qu'une fraction de la proportion des services fournis par le transport adapté.

En d'autres termes, le transport adapté est le plus représentatif de l'ensemble du système de transport public en Afrique. Le transport adapté est vital pour la plupart des villes africaines, car elles pourraient difficilement fonctionner sans ses services.

Ceci est démontré par les impacts sévères sur les villes chaque fois que les opérations de transport adapté souffrent de perturbations de l'offre, y compris les grèves industrielles des opérateurs, les conflits sur les tarifs et les augmentations de prix des carburants.

Malgré leur rôle essentiel dans la mobilité et l'accès, les opérations de transport adapté en Afrique sont très inefficaces, ce qui se traduit par un accès inégal aux opportunités, des embouteillages, des accidents de la route, une qualité de service médiocre et des environnements routiers peu sûrs.

Changement fondamental

Bien que le système de transport adapté soit responsable de certains de ces impacts négatifs, le principal coupable est l'arrangement structurel systémique existant créé autour du transport adapté, qui repose principalement sur l'économie politique sous-jacente, l'injustice sociale, l'exploitation de la main-d'œuvre et le manque d'investissement de nombreux gouvernements locaux et nationaux dans les transports publics.

Les transports publics en Afrique sont confrontés à des défis transversaux pertinents, dont certains concernent la mauvaise gouvernance, le manque de financement, l'insuffisance des infrastructures, l'exclusion sociale liée au transport et l'inaccessibilité des transports.

Un changement fondamental est nécessaire pour intégrer et moderniser les services de transport adapté. Il s'agit du plus grand fournisseur de services de transport public, mais il ne bénéficie pas d'une gouvernance adéquate, d'une planification appropriée, d'investissements suffisants, d'un soutien financier, d'infrastructures adéquates ou d'activités de recherche et de développement suffisantes.

Globalement, le transport public, y compris le transport adapté, a été largement reconnu comme un bien public et, en tant que tel, doit être financé par des fonds publics.

L'implication primordiale de cette notion est que tout le monde paie le prix d'un transport public mal construit, mal exploité et mal entretenu.

Les passagers souffrent de l'utilisation de transports publics de mauvaise qualité, tandis que les entreprises locales et les résidents endurent péniblement des services médiocres et une productivité économique réduite.

La pollution de l'environnement est également plus importante, les embouteillages et les accidents de la route se multiplient, l'accès aux opportunités est réduit et l'environnement de transport n'est pas sûr.

Cependant, il existe des opportunités pour l'avenir des transports publics en Afrique.

Besoin de résilience

La grande majorité des transports publics sont encore en construction en Afrique, avec la perspective de fournir des systèmes inclusifs et accessibles, d'améliorer les transports publics, en particulier le transport adapté, de promouvoir des options durables, par exemple, la micromobilité, la non-motorisation (par exemple, la marche et le vélo) et d'encourager les transports verts pour atteindre les objectifs climatiques.

Il est également possible d'intégrer les transports publics à la technologie, de renforcer les partenariats et les collaborations, de promouvoir l'investissement et le développement dans les transports publics et de repenser les politiques de transport public.

Il est essentiel que ces actions soient sous-tendues par l'équité, avec l'engagement de minimiser les contraintes économiques, sociales et environnementales lors de l'accès aux transports publics.

Les futurs transports publics en Afrique devraient également être résistants aux catastrophes naturelles et environnementales, aux crises mondiales, aux chocs financiers et aux urgences climatiques.

Globalement, l'aspiration est un système de transport public accessible, inclusif, équitable, durable et résilient au service de toutes les personnes en Afrique.

L'auteur, Gift Dumedah, est un universitaire ghanéen dont les recherches portent sur le transport, l'accès et la mobilité en Afrique.

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.