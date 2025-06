Par Eudes Ssekyondwa

C'est encore une journée mouvementée à l'usine Simons Uga d'Entebbe, dans le centre de l'Ouganda. Des ouvriers vêtus de T-shirts et de shorts jaune vif s'affairent à laver, blanchir, transpirer, sécher, raffiner, trier et mesurer les gousses de vanille.

Simon Musisi supervise l'ensemble du processus jusqu'à ce que les gousses passent du vert au noir brunâtre. C'est ce qu'il fait depuis la création de l'usine en 2016.

En y regardant de plus près, on s'aperçoit que le dynamisme habituel du directeur général n'est pas au rendez-vous.

Le front plissé, Musisi, un important exportateur de vanille vers les États-Unis, réfléchit à l'avenir alors même que ses ouvriers pèsent et emballent la marchandise dans des cartons prêts à être expédiés.

"Il se pourrait bien que ce soit ma dernière expédition vers les États-Unis", déclare-t-il à TRT Afrika, en s'étranglant presque dans ses paroles.

Le changement se prépare

Les États-Unis ont récemment annoncé qu'ils retireraient l'Ouganda de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA) à compter de janvier 2024.

Lancée en 2000, cette loi accorde aux exportations des pays africains un accès en franchise de droits au marché américain.

C'est un sujet de préoccupation pour les entrepreneurs ougandais comme Musisi, qui exporte 80 tonnes métriques de vanille par an vers les États-Unis, ce qui lui rapporte environ 2 millions de dollars.

"L'exonération des droits de douane prenant fin dans quelques mois, nos clients seront contraints d'acheter de la vanille à un prix plus élevé", explique M. Musisi. "Naturellement, ils choisiront d'importer ce produit de Madagascar, qui bénéficie encore de l'AGOA. Nous serons durement touchés.

Le pays d'Afrique de l'Est est le deuxième exportateur de vanille du continent après Madagascar.

Bien que de nombreux pays africains aient pu exporter leurs produits vers les États-Unis en franchise de droits, certains experts estiment que les États-Unis profitent de l'initiative AGOA en l'utilisant comme un outil de politique étrangère et en en tirant également un avantage économique.

Il s'agit d'un commerce entre les États-Unis qui récoltent plus et l'Afrique qui fournit plus mais profite moins qu'elle ne le devrait", explique Edward Wanyonyi, chercheur en affaires internationales basé au Kenya, à TRT Afrika.

Les États-Unis en profitent davantage parce qu'une grande partie de ce que l'Afrique envoie sur leur marché est constituée de matières premières qui sont ensuite converties en produits usagés par les États-Unis et nous sont renvoyées pour que nous les achetions à un prix élevé ; l'AGOA n'est pas un type de commerce sur un pied d'égalité", ajoute M. Wanyonyi.

Outil punitif

L'Ouganda n'a pas tardé à critiquer la décision des États-Unis de l'exclure de l'AGOA, affirmant qu'elle visait à le "punir" pour avoir adopté une loi anti-gay en mai dernier, en référence à la lettre adressée au Congrès américain par le président Joe Biden au sujet de l'Ouganda.

Le président ougandais Yoweri Museveni a répliqué en demandant à son peuple de ne pas s'inquiéter outre mesure de cette éviction imminente. Ces pressions de l'extérieur sont des "joogo" (regard vers le bas) envers les Africains et doivent être rejetées", a-t-il déclaré.

Outre la vanille, l'Ouganda exporte du café, du coton et des textiles vers les États-Unis dans le cadre du pacte commercial.

Selon les données américaines, le pays a importé des produits ougandais d'une valeur de 174 millions de dollars dans le cadre de l'AGOA en 2022, tandis qu'il a exporté des produits de base d'une valeur de 167 millions de dollars vers le pays africain.

"L'interdiction américaine nuira à notre économie, car un marché est un marché", explique à TRT Afrika Jane Nalunga, experte en commerce à SEATINI (Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute). "Nous avons besoin de tous les grands marchés pour nos produits.

Message à l'Afrique

Odrek Rwabwogo, conseiller spécial du président Museveni, estime que la décision américaine "envoie un message à tous les Ougandais, voire à tous les Africains, selon lequel leurs perspectives de prospérité économique dépendent de la conformité de leur vote avec les valeurs de la personne qui occupe les plus hautes fonctions aux États-Unis".

"Ils (les Africains) ne trouveront pas cela acceptable. Et ils ne devraient pas non plus".

Selon M. Rwabwogo, le programme AGOA a été établi comme "une politique de grande générosité et de prévoyance" par ceux qui l'ont créé pour lier l'Afrique et les États-Unis dans un lien de partenariat et de respect. "Pourtant, il est maintenant utilisé comme un bâton pour battre les Africains", déclare-t-il à TRT Afrika.

Cette interdiction commerciale fait suite à la décision prise par la Banque mondiale en août 2023 de ne pas accorder de financement public à l'Ouganda parce que la nouvelle loi anti-homosexualité du pays "contredit fondamentalement les valeurs du Groupe de la Banque mondiale".

En 2017, les dirigeants du Rwanda, du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda ont décidé de cesser d'importer des vêtements et des chaussures d'occasion en provenance des États-Unis afin de soutenir les industries locales. Les États-Unis ont fait valoir que cette décision était "incompatible avec les critères des bénéficiaires de l'AGOA" et ont suspendu le Rwanda de l'accord pendant 60 jours en 2018.

En janvier 2022, les États-Unis ont exclu le Mali, l'Éthiopie et la Guinée du programme de préférences commerciales de l'AGOA. L'Éthiopie a été suspendue en raison de troubles internes, et les deux autres en raison d'un "changement inconstitutionnel de gouvernement".

La République centrafricaine, le Gabon et le Niger ne commerceront plus avec les États-Unis en franchise de droits à partir de janvier prochain, Washington les accusant de ne pas se conformer aux exigences de l'accord.

Réinitialisation du commerce

L'Afrique recentre désormais son attention sur les accords intracontinentaux, 54 pays accordant la priorité au commerce entre eux. La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) vise à éliminer les barrières commerciales, à stimuler le commerce intra-africain et à mettre l'accent sur les échanges de produits à valeur ajoutée sur l'ensemble du continent.

Quarante-sept pays ont ratifié l'ACFTA, qui vise à établir des conditions commerciales sur un pied d'égalité avec l'Occident.

"Le continent a progressé dans le développement d'un marché intérieur, établissant ainsi les règles de l'intégration économique", a récemment déclaré le secrétaire exécutif de l'ACFTA lors du Forum 2023 de l'AGOA.

"Cela signifie que nous devons repenser l'AGOA dans le contexte de l'ACFTA.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a résumé ce sentiment lors du forum : "Il est révolu le temps où l'Afrique était considérée comme une simple source de roche, de terre, de poussière... Nous voulons maintenant que nos produits soient pleinement valorisés."