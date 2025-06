Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a souligné, vendredi, l'importance de la création d'un État palestinien, se disant prêt à ce qu'il soit ''démilitarisé et avec des garanties de la présence de forces européennes, américaines ou onusienne''.

M. Sissi s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez (dont le pays assure la présidence de l'Union européenne) et son homologue belge Alexander De Croo, pour discuter des développements dans la situation dans la bande de Gaza, rapporte l'agence de presse officielle égyptienne.

''Il doit y avoir un État palestinien aux frontières du 4 juin, avec Jérusalem-Est comme capitale, aux côtés d’Israël'', a déclaré Al-Sissi, selon la même source.

Lire aussi : Tebboune : le Conseil de sécurité de l'ONU est "paralysé" face à la crise palestinienne

Et le président égyptien d'ajouter : ''Nous sommes prêts à ce que cet État soit démilitarisé et à ce qu'il y ait des garanties quant à la présence de forces, qu'elles proviennent de l'OTAN, des Nations Unies ou des forces arabes ou américaines, afin que nous puissions assurer la sécurité des deux États. L'État palestinien naissant et l’État israélien.''

Le président égyptien a souligné ''la nécessité de reconnaître l'État palestinien par la communauté internationale et de l'intégrer aux Nations Unies".

Le 7octobre dernier, Israël a lancé une campagne militaire massive contre la bande de Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière du Hamas.

Depuis, Israël a tué au moins 14 854 Palestiniens, dont 6 150 enfants et plus de 4 000 femmes, selon les autorités sanitaires de la bande de Gaza.Le bilan israélien officiel s'élève à 1 200 morts.