La police française a arrêté vendredi le footballeur algérien de Nice Youcef Atal, pour avoir partagé un message de soutien avec le peuple palestinien sur les réseaux sociaux. Youcef Atal a donc été placé en garde à vue.

Le quotidien Nice-Matin a précisé que le défenseur de 27 ans a été arrêté pour "provocation à la haine raciale en raison de la religion". Selon le même journal, le procureur de Nice a ouvert une enquête visant le footballeur depuis le 16 octobre dernier.

Youcef Atal, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec l'Algérie, a partagé une vidéo Instagram en octobre dans laquelle un prédicateur palestinien priait Dieu d'envoyer "un jour noir pour les Juifs" dans le cadre de la guerre israélienne contre Gaza. Le latéral droit de Nice, s'en était ensuite excusé, mais avait depuis été suspendu par son club. La Ligue française l'avait également exclu pour sept matches.

Le 7 octobre dernier, Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres dans la bande de Gaza à la suite de l'attaque du Hamas, tuant plus de 14 854 Palestiniens, dont 6 150 enfants et plus de 4 000 femmes, selon les autorités sanitaires de l'enclave.

