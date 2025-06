Le Président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra a présidé le 24 novembre 2023, au Camp Kassaï, la cérémonie de présentation au drapeau des 500 nouvelles recrues des Forces Armées Centrafricaines, formées par le contingent bilatéral rwandais.

La cérémonie a eu lieu le 24 novembre à Bangui, en République Centrafricaine.

"Cette formation des jeunes recrues de l’armée centrafricaine par les Forces de Défense du Rwanda (RDF) est le fruit de l’initiative du Président rwandais Paul KAGAME et le Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra”, a déclaré le colonel Alphonse Gahima, commandant major du contingent bilatéral rwandais lors de la cérémonie de la présentation de plus 500 nouveaux soldats centrafricains à Bangui, la capitale centrafricaine.

Lire aussi

Centrafrique: le Conseil de sécurité de l'ONU assouplit l'embargo sur les armes

La Formation Élémentaire Toute Arme (FETA) de ces nouvelles recrues par les Forces de Défense du Rwanda (RDF) est la preuve de la coopération agissante sud-sud ayant permis de soutenir les Forces Armées Centrafricaines.

"Elle visait à former un soldat professionnel possédant les compétences techniques et des connaissances nécessaires pour accomplir efficacement sa mission en temps de guerre et en temps de paix", ajoute le colonel Gahima.

Le Président Faustin Archange TOUADERA dit espérer que le recrutement et la formation des jeunes Centrafricains dans le cadre de cette coopération bilatérale va se poursuivre en vue de rajeunir et de renforcer l’effectif des FACA.

"C’est dans le souci de relever les défis de reconstruction des FACA que le gouvernement a fait appel au soutien de l’armée rwandaise dans le cadre de la coopération bilatérale" a ajouté le président centrafricain.

Pour rappel, la Centrafrique est en proie à une guerre civile depuis 2013, quand une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Séléka, avait renversé François Bozizé. Celui-ci avait ensuite organisé et armé des milices dites anti-balakas, majoritairement chrétiennes et animistes, pour tenter de reprendre le pouvoir.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp