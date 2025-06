"La campagne de vaccination prophylactique contre la maladie à virus Ebola menée dans la province de l'Équateur a enregistré des résultats encourageants, avec un total de 26 840 personnes ayant reçu la première dose du vaccin Ad26 contre Ebola, et 19 740 ayant reçu la seconde dose du vaccin MVA", a déclaré le docteur Zéphyrin Musoko, coordinateur de la campagne prophylactique contre Ebola dans la région sanitaire de l’Equateur.

Au cours de cette campagne de vaccination contre Ebola, près de 75 % de la population ciblée ont déjà reçus la première dose, sur une période de 8 mois, malgré certaines interruptions.

Le docteur Musoko confirme un total de 46 580 doses ont été administrées à des habitants âgés de 12 ans et plus, couvrant 18 zones de santé de la division provinciale de la santé de l'Équateur.

La campagne a été organisée par le Programme Élargi de Vaccination (PEV), en collaboration avec l'Institut National des Recherches Biomédicales (INRB), bénéficiant du soutien technique et financier de l'UGPDSS via la Banque Mondiale, l'OMS et l'UNICEF.

"Parmi les bénéficiaires, on compte des enfants, des femmes enceintes, le personnel médical en première ligne, ainsi que des groupes spécifiques tels que les chasseurs, les peuples autochtones, les grumiers et les pêcheurs", précise cet expert de la santé.

Il est à noter que la province de l'Équateur a précédemment été affectée par trois épidémies d'Ebola, survenues en 2018, 2020 et 2022.

En 2020, une épidémie d’Ebola avait frappé la même agglomération, faisant 55 morts parmi 119 cas confirmés et 11 probables.

Ebola est une maladie grave, souvent mortelle chez l’homme. Le virus se transmet à l’homme à partir des animaux sauvages (viande de brousse par exemple) et se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine, principalement à partir des liquides biologiques des malades (salive, urines, vomissures, sang), d’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La RDC est le berceau d’Ebola, virus découvert sur son territoire en 1974. Le pays a déjà connu treize épidémies d’Ebola.

La 10ème épidémie d’Ebola en RDC, qui a duré près de deux ans, est la deuxième plus grande épidémie dans le monde. Au moment où elle s’est terminée, les autorités et l’OMS comptaient 3481 cas, 2299 décès et 1162 survivants.

