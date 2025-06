Par Nuri Aden et Gaure Mdee

Les éléments constitutifs sont en place et la dynamique s'accélère. Après une longue période de stagnation, les économies africaines suivent la vague du développement et ancrent le continent dans la chaîne mondiale grâce à leurs ports.

Mais si certains des principaux opérateurs portuaires mondiaux ont récemment porté leur attention sur l'Afrique de l'Est, la privatisation des ports de la région reste un défi.

Malgré l'abondance des ressources naturelles et la disponibilité d'infrastructures portuaires dans de nombreux pays, l'exploitation et l'efficacité de ces installations ont été problématiques en raison du manque d'équipements modernes.

Les ports sont des éléments essentiels des interactions commerciales internationales. Ils servent souvent d'itinéraires principaux reliant diverses nations, fournissant des services de transport de marchandises et de matières premières. Sans les ports, une grande partie de l'économie mondiale serait paralysée.

Les ports situés dans l'océan Indien et la mer Rouge sont des voies commerciales majeures et font partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ils font partie des routes d'approvisionnement en pétrole et en gaz et des nouvelles routes commerciales planifiées par la Chine, connues sous le nom de "Belt and Road Initiative".

La situation émergente a joué un rôle de catalyseur important pour les pays et les organisations disposant de ressources et d'une grande expérience dans les opérations portuaires, tels que Singapour, les Pays-Bas et la Chine, afin d'obtenir rapidement des contrats dans les pays qui luttent pour exploiter et développer leurs ports. Les dix plus grands ports du monde sont situés dans ces trois pays.

Guerres portuaires

Les ports modernes doivent être en mesure de réaliser des économies d'échelle et de desservir les grands porte-conteneurs qui ont un impact considérable sur le commerce international. Fondamentalement, on ne peut être une plaque tournante du commerce que si l'on dispose de l'infrastructure et de l'exploitation de grands ports.

Les ports de Tanzanie et du Kenya sont confrontés à des défis similaires, tels que la congestion, des infrastructures obsolètes et une concurrence intense de la part d'autres ports régionaux.

Conformément à la tendance, de nombreux pays africains ont ouvert leurs portes à l'investissement privé, ce qui profite aussi bien aux investisseurs qu'aux promoteurs.

La course à la propriété portuaire régionale en Afrique de l'Est a conduit le président tanzanien Samia Suluhu Hassan à déclarer qu'il était dans l'intérêt du pays d'accélérer l'opération de privatisation, étant donné que "le voisin a des ambitions similaires".

Environ 95 % du commerce maritime international de la Tanzanie est traité dans le port de Dar es Salaam. Ce port dessert six pays enclavés, dont le Malawi, la Zambie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la partie orientale de la République démocratique du Congo.

Au Kenya, un contrat avec un investisseur privé étranger permettra à ce dernier de gérer les installations de la Kenya Ports Authority, y compris le nouveau port de Lamu.

Outre le Kenya, le port dessert également des pays tels que l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Congo oriental, le Sud-Soudan et l'Éthiopie.

Il est également directement relié aux principaux ports d'Europe occidentale, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient.

Les projets de privatisation se sont heurtés à l'opposition avant les dernières élections du pays, bien que le gouvernement ait déjà conclu un accord avec un investisseur.

Le contrat devait être mis en œuvre en juillet 2022 et le gouvernement était tenu de demander des propositions avant les élections d'août. Cela aurait permis aux investisseurs de gérer les installations de la Kenya Ports Authority, y compris le nouveau port de Lamu.

Le pays n'est revenu que récemment pour renégocier de nouveaux accords.

Les intentions des investisseurs

Depuis longtemps, des entités privées s'intéressent aux ports africains, notamment au Mozambique, en Tanzanie, au Kenya, en Somalie, en Érythrée et à Djibouti.

De nombreux pays ont déjà fait des incursions dans ces ports, notamment la Chine, qui exploite 12 ports sur le continent. D'autres nations qui gèrent divers ports dans le monde entier s'intéressent également de près à l'Afrique de l'Est.

Certains ont établi des ports secs, comme l'installation centrale de manutention des marchandises récemment mise en service au Rwanda par le président Paul Kagame.

Malgré le succès et la longue expérience des pays étrangers dans l'exploitation de ports plus modernes, les projets de privatisation se sont récemment heurtés à l'opposition d'organisations de la société civile et de certains hommes politiques des pays d'Afrique de l'Est, qui ont critiqué les lacunes de plusieurs clauses juridiques.

En Tanzanie, les investisseurs étrangers ont été considérés comme des obstacles lorsque des clauses de l'accord concernant la proposition de reprise de l'exploitation du principal port de Dar es Salaam ont été prétendument cachées au public.

Le gouvernement a précisé qu'il avait apporté des modifications à certaines des clauses remises en question. Il s'agit notamment de la prise en charge par le gouvernement de 60 % des recettes et de la procédure d'examen des travaux et de la mise en œuvre du contrat tous les cinq ans.

La France dans la course

La France est également dans la course aux ports d'Afrique de l'Est. Les opérateurs français du groupe Bolloré ont été critiqués pour la manière dont ils ont obtenu des contrats pour prendre le contrôle des ports.

En septembre dernier, le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar a transféré la gestion et l'exploitation du port de Malindi de la Zanzibar Ports Corporation (ZPC) à la société française Africa Global Logistics, dans le but d'accroître les revenus et l'efficacité. ZPC recevra 30 % des revenus.

Dans l'ensemble, l'Afrique fait encore pâle figure face aux principaux acteurs mondiaux du secteur portuaire. Shanghai, par exemple, traite en cinq jours ce que Dar es Salaam fait en un an. De même, Shanghai traite en dix jours ce que Mombasa traite en un an.

Les économies d'échelle et la consolidation placent les opérateurs locaux dans une position très désavantageuse. Les grands opérateurs portuaires entretiennent déjà des relations avec un nombre suffisant de navires, connaissent l'environnement et disposent d'un soutien financier.

D'un autre côté, il existe des retombées stratégiques. Les pays africains peuvent bénéficier de certains de ces avantages en collaborant avec des investisseurs étrangers et en tirant parti de leur expérience.

Le port marocain de Tanger est actuellement la seule installation africaine figurant parmi les 50 premiers ports du monde. C'est en tout cas le signe que l'Afrique a beaucoup de retard à rattraper.

La question à laquelle les pays africains doivent maintenant répondre est de savoir ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leurs perspectives commerciales, réaliser leur potentiel et rivaliser avec le reste du monde.

